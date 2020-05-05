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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6004600560066007>
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:22

  detroytred написав:Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*


Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:23

  Кармелюк написав:Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."

І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! :D

Вообще не согласен.

Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:41

  detroytred написав:Вообще не согласен.

Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).

Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:51

  zРадио написав:
  detroytred написав:Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*


Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)

когда побєдів, як побєдів, указами про заборону мови в РІ, винищенням української інтелігенції, голодомором?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:52

  Кармелюк написав:Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."

І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! :D


Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:05

  zРадио написав:
  Кармелюк написав:Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:
"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."

І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?
Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! :D


Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Цікава думка! І, не виключаю, можливо і вірна... :roll:
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:07

  Кармелюк написав:
  zРадио написав:
Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Цікава думка! І, не виключаю, можливо і вірна... :roll:


А 2-е - Аваков :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:13

  zРадио написав:
А 2-е - Аваков :)

Теж непогана думка :D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:40

Re: Політичні дискусії

А чому не РЛА та ІВК ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:44

  zРадио написав:
  detroytred написав:Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*

В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский.


Было бы удивительно, если бы русский не победил, при таком-то количестве запретов, начиная аж с 1627 года. Удивительно, что мова вообще сохранилась.
Schmit
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