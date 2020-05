Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6004600560066007> Додано: Сер 06 тра, 2020 13:22 detroytred написав: Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*

Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*



Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта) zРадио

Повідомлень: 5524 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз.

Повідомлень: 5524 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Кармелюк написав: Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадio читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:

"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."



І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?

І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?

Цікава думка форумчан... Особливо zРадio, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!

Вообще не согласен.

Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности). detroytred

Повідомлень: 22897 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз.

Вообще не согласен.



Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности). detroytred

Повідомлень: 22897 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз.

Повідомлень: 22897 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:41 detroytred написав: Вообще не согласен.



Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности). Вообще не согласен.Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).

Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються. Кармелюк 1

Повідомлень: 643 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз.

Повідомлень: 643 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 13:51 zРадио написав: detroytred написав: Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*

Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*



Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта) Во главе угла разделение труда и торговля. И на примере языка это очень просто разложить. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. На витке глобализации в городах победит английский, а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)

когда побєдів, як побєдів, указами про заборону мови в РІ, винищенням української інтелігенції, голодомором? когда побєдів, як побєдів, указами про заборону мови в РІ, винищенням української інтелігенції, голодомором? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19003 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1278 раз. Кармелюк написав: Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадio читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:

"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."



І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?

Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!



Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак zРадio

Повідомлень: 5524 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз.

Повідомлень: 5524 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. zРадio написав: Кармелюк написав: Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадio читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:

"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."



І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?

Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю! Я тут одночасно з іскрометним гумором zРадио читаю рекомендовану на цій гілці кимось з форумчан книгу Суворова "Самоубийство". І тільки що прочитав одну цікаву фразу:"Роль второго человека в любой иерархии ничуть не меньшая, чем роль первого. И если первый человек — тянущий локомотив и пламенный мотор общества, то второй — тормозная система. Первый — сила ведущая, второй — сдерживающая. Политика, особенно во время войны, это смертельная гонка по темным, узким, кривым ущельям над бездонной пропастью: ревут, надрываясь, моторы и визжат тормоза. В этой ситуации тормоза не менее важны, чем мотор. Любой тиран должен проявить достаточно ума, чтобы терпеть рядом с собой человека, способного возразить, способного осадить его порыв, ибо порыв может оказаться гибельным. Наличие второго возражающего человека — свидетельство мудрости первого."І мимоволі першою першою думкою стало: а хто ж в політиці у нас в Україні зараз перший, а хто другий?Цікава думка форумчан... Особливо zРадио, але прохання без гумору, а то я тебе знаю!



Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак

Цікава думка! І, не виключаю, можливо і вірна... Кармелюк 1

Повідомлень: 643 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз.

Повідомлень: 643 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:07 Кармелюк написав: zРадио написав:

Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак Я жанр фольк-хистори не люблю, поэтому в суворовском контексте на вопрос не отвечу. Но если без него, то полагаю, что 1-е лицо сегодня в Украине - это Ермак

Цікава думка! І, не виключаю, можливо і вірна... Цікава думка! І, не виключаю, можливо і вірна...



А 2-е - Аваков А 2-е - Аваков zРадио

Повідомлень: 5524 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. zРадio написав:

А 2-е - Аваков

Теж непогана думка Кармелюк 1

Повідомлень: 643 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз.

А 2-е - Аваков А 2-е - Аваков

Теж непогана думка Теж непогана думка Кармелюк 1

Повідомлень: 643 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. А чому не РЛА та ІВК ? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19003 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1278 раз.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19003 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:44 zРадио написав: detroytred написав: Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*

Самая главная отличительная черта украинского менталитета - *Украина - хуторская страна*

В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский. В городах, производящих и продающих сложные продукты, победил региональный русский, а в хуторах, живущих натуральным хозяйством - местный украинский.



Было бы удивительно, если бы русский не победил, при таком-то количестве запретов, начиная аж с 1627 года. Удивительно, что мова вообще сохранилась.

Было бы удивительно, если бы русский не победил, при таком-то количестве запретов, начиная аж с 1627 года. Удивительно, что мова вообще сохранилась. Schmit

