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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:55
detroytred
Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .
ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...
Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .
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Puente
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:12
Puente написав:detroytred
Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .
ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...
Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .
світ буде бовтатися між цими двома полюсами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:39
Puente написав:
Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує .
Чому це ніхто.
Я тут не раз писав що:Незадоволеність владою(будь-якою) - ментальна раса українців.
Всі українські президенти - погані.
Діаметральна риса у росіян: поклоніння царю.
Це має величезний вплив на розвиток держави.
Ще цікаво спостерігати за білорусами. Ніби ментально ближчі до Європи, але царя свого не можуть скинути.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 06 тра, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:44
Schmit, flyman
Опять пораженческие нарративы, надоело уже. Я вообще то не про времена Валуевских циркуляров, когда и в городах не особенно со сложным производством было, а про 20-й век, когда украинский язык не запрещали, а большевики - наоборот, развивали.
Может хватит уже вечно загнобленной родины "вишневих садочків"?! Моя Украина - это современная страна-наследница империи, общество образованных людей, покоривших космос и атом! А вы - как хотите...
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zРадио
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:54
zРадио написав:
Может хватит уже вечно загнобленной родины "вишневих садочків"?! Моя Украина - это современная страна-наследница империи, общество образованных людей, покоривших космос и атом! А вы - как хотите...
Puente написав:
є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім
. Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:05
Козак-характерник
Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы
Ну-ну.
Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:17
zРадио написав:
Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.
И вот в очередной раз кремлебот хочет натянуть сову на глобус. \
В Польше, Финляндии, Монголии, Японии или Китае - никакого присутствия.
Присутствует это только в тех странах, которые были захвачены СССР и подвергнуты насильной руссификации.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:17
zРадио написав:Козак-характерник
Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы
Ну-ну.
Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..
самое смешное, то то же самое можно сказать как минимум о 50 странах...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:19
zРадио написав:Schmit, flyman
Опять пораженческие нарративы, надоело уже. Я вообще то не про времена Валуевских циркуляров, когда и в городах не особенно со сложным производством было, а про 20-й век, когда украинский язык не запрещали, а большевики - наоборот, развивали.
Большевики развивали украинский язык приблизительно 10 лет из 70. Все остальное время - его пытались вытеснить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21
zРадио написав:Козак-характерник
Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы
Ну-ну.
Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..
А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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