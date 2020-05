Додано: Сер 06 тра, 2020 15:12

Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .

ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...

світ буде бовтатися між цими двома полюсами світ буде бовтатися між цими двома полюсами

