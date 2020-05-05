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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6005600660076008> Додано: Сер 06 тра, 2020 14:55 detroytred

Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .

ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...

Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі . Puente Повідомлень: 3038 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 15:12 Puente написав: detroytred

Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .

ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...

Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі . Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .

світ буде бовтатися між цими двома полюсами світ буде бовтатися між цими двома полюсами Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19004 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 15:39 Puente написав: Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує . Як потім з"явилося поняття менталітет . Чомусь його тут ніхто не використовує .

Чому це ніхто.

Я тут не раз писав що:

Незадоволеність владою(будь-якою) - ментальна раса українців. Всі українські президенти - погані.

Діаметральна риса у росіян: поклоніння царю.

Це має величезний вплив на розвиток держави.

Ще цікаво спостерігати за білорусами. Ніби ментально ближчі до Європи, але царя свого не можуть скинути. Чому це ніхто.Я тут не раз писав що:Всі українські президенти - погані.Діаметральна риса у росіян: поклоніння царю.Це має величезний вплив на розвиток держави.Ще цікаво спостерігати за білорусами. Ніби ментально ближчі до Європи, але царя свого не можуть скинути. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 тра, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2048 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 15:44 Schmit, flyman



Опять пораженческие нарративы, надоело уже. Я вообще то не про времена Валуевских циркуляров, когда и в городах не особенно со сложным производством было, а про 20-й век, когда украинский язык не запрещали, а большевики - наоборот, развивали.



Может хватит уже вечно загнобленной родины "вишневих садочків"?! Моя Украина - это современная страна-наследница империи, общество образованных людей, покоривших космос и атом! А вы - как хотите... zРадио

Повідомлень: 5527 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 15:54 zРадио написав: Может хватит уже вечно загнобленной родины "вишневих садочків"?! Моя Украина - это современная страна-наследница империи, общество образованных людей, покоривших космос и атом! А вы - как хотите... Может хватит уже вечно загнобленной родины "вишневих садочків"?! Моя Украина - это современная страна-наследница империи, общество образованных людей, покоривших космос и атом! А вы - как хотите...

Puente написав: є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі . є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А. Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .



Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28381 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1925 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:05 Козак-характерник



Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы Ну-ну.



Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументыНу-ну.Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. zРадио

Повідомлень: 5527 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:17 zРадио написав: Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.

Просто россия - это региональная страна, и сфера ее дружеских интересов преимущественно приграничная. В Венесуэле, или Иране, дружащими с россией, почему то ни русским языком, ни русской церковью не пахнет. Вот же незадача! А в близких по территории государствах, русский язык и церковь присутствуют независимо от дружбы, или противостояния с россией.

И вот в очередной раз кремлебот хочет натянуть сову на глобус. \

В Польше, Финляндии, Монголии, Японии или Китае - никакого присутствия.



Присутствует это только в тех странах, которые были захвачены СССР и подвергнуты насильной руссификации. И вот в очередной раз кремлебот хочет натянуть сову на глобус. \В Польше, Финляндии, Монголии, Японии или Китае - никакого присутствия.Присутствует это только в тех странах, которые были захвачены СССР и подвергнуты насильной руссификации. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:17 zРадио написав: Козак-характерник



Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы Ну-ну.



Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументыНу-ну.Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..

самое смешное, то то же самое можно сказать как минимум о 50 странах... самое смешное, то то же самое можно сказать как минимум о 50 странах... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4552 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:19 zРадио написав: Schmit, flyman



Опять пораженческие нарративы, надоело уже. Я вообще то не про времена Валуевских циркуляров, когда и в городах не особенно со сложным производством было, а про 20-й век, когда украинский язык не запрещали, а большевики - наоборот, развивали.

Опять пораженческие нарративы, надоело уже. Я вообще то не про времена Валуевских циркуляров, когда и в городах не особенно со сложным производством было, а про 20-й век, когда украинский язык не запрещали, а большевики - наоборот, развивали.



Большевики развивали украинский язык приблизительно 10 лет из 70. Все остальное время - его пытались вытеснить. Большевики развивали украинский язык приблизительно 10 лет из 70. Все остальное время - его пытались вытеснить. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21 zРадио написав: Козак-характерник



Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы Ну-ну.



Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументыНу-ну.Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..



А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка. А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6005600660076008> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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