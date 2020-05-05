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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6005600660076008
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:26

  Sommer написав:
  zРадио написав:Козак-характерник

Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы :lol: Ну-ну.

Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..


А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.


Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше)
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29

  zРадио написав:Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..


Та звичайно ... А всі ці їх історії про "батьків-засновників-пілігрімів" та "Мейфлауер" ? А День подяки ?
А Громадянська війна ?
Вони свою коротеньку історію розсмаковують чи не по дням ...
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)
Дивний якийсь...
1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійську
Англійську-нехай розвиває Великобританія з США ,а українці будуть цим безкоштовно користуватись
2 Україна як Держава,розвиваючи українську-не забороняє російську...
Вона просто залишила російську на рівні ,який задовільняє потреби совкофілів в Україні.
При цьому
українофіли - можуть легко бути російськомовними..вони просто не виставляють умови по використанню російської як Державної для України. - і це одна з найголовніших ознак,яка розрізеняє
російськомовного громадянина України- совкофіла
і російськомовного громадянина України - українофіла.
Тобто хочуть вони померти одномовними - це їх право...
Але ніхто не зобовязаний,навязувати цим недалеким людям українську чи тим більше англійську.

Висновок
російську - нехай розвиває росія і це нормально
англійську-Великобританія з США і це також нормально
Українську - Україна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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  #<1 ... 6005600660076008
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