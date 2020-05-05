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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6006600760086009> Додано: Сер 06 тра, 2020 16:26 Sommer написав: zРадио написав: Козак-характерник



Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы Ну-ну.



Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументыНу-ну.Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..



А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка. А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.



Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше) Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше) zРадио

Повідомлень: 5530 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29 zРадио написав: Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..



Та звичайно ... А всі ці їх історії про "батьків-засновників-пілігрімів" та "Мейфлауер" ? А День подяки ?

А Громадянська війна ?

Вони свою коротеньку історію розсмаковують чи не по дням ... Та звичайно ... А всі ці їх історії про "батьків-засновників-пілігрімів" та "Мейфлауер" ? А День подяки ?А Громадянська війна ?Вони свою коротеньку історію розсмаковують чи не по дням ... Puente Повідомлень: 3041 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29 Re: Політичні дискусії zРадио написав: а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта) а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта) Дивний якийсь...

1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійську

Англійську-нехай розвиває Великобританія з США ,а українці будуть цим безкоштовно користуватись

2 Україна як Держава,розвиваючи українську-не забороняє російську...

Вона просто залишила російську на рівні ,який задовільняє потреби совкофілів в Україні.

При цьому

українофіли - можуть легко бути російськомовними..вони просто не виставляють умови по використанню російської як Державної для України. - і це одна з найголовніших ознак,яка розрізеняє

російськомовного громадянина України- совкофіла

і російськомовного громадянина України - українофіла.

Тобто хочуть вони померти одномовними - це їх право...

Але ніхто не зобовязаний,навязувати цим недалеким людям українську чи тим більше англійську.



Висновок

російську - нехай розвиває росія і це нормально

англійську-Великобританія з США і це також нормально

Українську - Україна. Дивний якийсь...1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійськуАнглійську-нехай розвиває Великобританія з США ,а українці будуть цим безкоштовно користуватись2 Україна як Держава,розвиваючи українську-не забороняє російську...Вона просто залишила російську на рівні ,який задовільняє потреби совкофілів в Україні.При цьомуукраїнофіли - можуть легко бути російськомовними..вони просто не виставляють умови по використанню російської як Державної для України. - і це одна з найголовніших ознак,яка розрізеняєросійськомовного громадянина України- совкофілаі російськомовного громадянина України - українофіла.Тобто хочуть вони померти одномовними - це їх право...Але ніхто не зобовязаний,навязувати цим недалеким людям українську чи тим більше англійську.Висновокросійську - нехай розвиває росія і це нормальноанглійську-Великобританія з США і це також нормальноУкраїнську - Україна. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22634 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:38 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Украина - империеобразующая нация Украина - империеобразующая нация Ольгінцю

Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)

Ми збираємося жити в злагоді з сусідами ОльгінцюУкраїна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)Ми збираємося жити в злагоді з сусідами http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22634 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:51 budivelnik написав: zРадио написав: Украина - империеобразующая нация Украина - империеобразующая нация Ольгінцю

Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)

Ми збираємося жити в злагоді з сусідами ОльгінцюУкраїна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)Ми збираємося жити в злагоді з сусідами



Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Да, исторически так вышло, что одна часть современной Украины была задворками одной империи, вторая - другой. Но 20-й век показал, что украинцы могут быть и являются образующей нацией, региональным центром образования, науки и производства.



Хочешь "вишневий садок" - не вопрос, посади его около дома. Но не диктуй остальным свою волю Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Да, исторически так вышло, что одна часть современной Украины была задворками одной империи, вторая - другой. Но 20-й век показал, что украинцы могут быть и являются образующей нацией, региональным центром образования, науки и производства.Хочешь "вишневий садок" - не вопрос, посади его около дома. Но не диктуй остальным свою волю zРадио

Повідомлень: 5530 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 16:55 budivelnik написав: 1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійську

Англійську-нехай розвиває Великобританія з США ,а українці будуть цим безкоштовно користуватись

1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійськуАнглійську-нехай розвиває Великобританія,а українці будуть цим безкоштовно користуватись



Ахаха, дальше можно не читать. Американцы пусть развивают анлийский язык, а не язык команчей и майя Но боже упаси Украине предъявить свои права на русский... Как же, как же Ахаха, дальше можно не читать. Американцы пусть развивают анлийский язык, а не язык команчей и майяНо боже упаси Украине предъявить свои права на русский... Как же, как же zРадио

Повідомлень: 5530 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 17:02 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Украина - империеобразующая нация Украина - империеобразующая нация Ольгінцю

Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)

Ми збираємося жити в злагоді з сусідами ОльгінцюУкраїна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)Ми збираємося жити в злагоді з сусідами



Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Да, исторически так вышло, что одна часть современной Украины была задворками одной империи, вторая - другой. Но 20-й век показал, что украинцы могут быть и являются образующей нацией, региональным центром образования, науки и производства.



Хочешь "вишневий садок" - не вопрос, посади его около дома. Но не диктуй остальным свою волю Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Да, исторически так вышло, что одна часть современной Украины была задворками одной империи, вторая - другой. Но 20-й век показал, что украинцы могут быть и являются образующей нацией, региональным центром образования, науки и производства.Хочешь "вишневий садок" - не вопрос, посади его около дома. Но не диктуй остальным свою волю

И хватает же у Вас выдержки с упоротыми дискутировать..аплодирую стоя:) И хватает же у Вас выдержки с упоротыми дискутировать..аплодирую стоя:) Tat_888

Повідомлень: 50 З нами з: 11.06.15 Подякував: 300 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 17:10 zРадио написав:

Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен.



Пару дней назад объявился из Канады, Торонто, бывший алма-атинский коллега по работе живущий там уже 14 лет.

И хотя он наполовину украинец он в шоке от ненависти канадских украинцев которые живут там уже в 2-м и 3-м поколении к русским.

Так что это диктат не трех областей, а самой жадной диаспоры в мире Пару дней назад объявился из Канады, Торонто, бывший алма-атинский коллега по работе живущий там уже 14 лет.И хотя он наполовину украинец он в шоке от ненависти канадских украинцев которые живут там уже в 2-м и 3-м поколении к русским.Так что это диктат не трех областей, а самой жадной диаспоры в мире Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3345 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 17:24 zРадио написав: диктат 3-х областей над Украиной не вечен. диктат 3-х областей над Украиной не вечен.

Ха-ха.

Кремлеботи іноді такі кумедні. Ха-ха.Кремлеботи іноді такі кумедні. andrijk777

Повідомлень: 2049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 17:26 Puente написав: detroytred

Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .

ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...

Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі . Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .

Да мне по фигу любой бок.

Но не по фигу законно принятые правила.

Примет украинские нация, народ, государство, общество, в которых я живу, что через две минуты только украинский язык, согласен. Через две минуты буду только на украинском языке.

Примет -- всем скакать ... или то, что лично меня не устраивает полностью, значит нужно искать государство-общество, где не принимают таких *своеобразных* *умных* правил.

Если какие-то правила не устраивают, но с ними можно смириться, тогда соглашусь ... ведь не должны все всё делать под меня. Общество разное, вкусы разные.



Но не хотелки-требования каждого хуторянина и хутора с потолка, как ему в голову взбрело... и он тебе этой своей хотелкой тычет.



Нормальный у нас, украинцев, менталитет. И это объективное хуторянство вполне приемлемо. Со своими плюсами и минусами,а также вытекающей из него ментальностью.





Если в рамках законов-правил, то любой может выражать что ему нравится- не нравится. Его личное дело и не более.

Есть претензии?

Так адресовать их нужно не к нему, а к законам-правилам.

А не можешь смириться с имеющимися законами-правилами, то меняй их, обращайся к тем, кто их имеет право и возможность менять, или едь туда, где устраивающие.



Но эти хотелки (выоажающиеся в навязываниях, оскорблениях) от каждого хуторянина с прикрытием, что якобы от всего народа (эта его хотелка) -- это что?

Игра во что? Да мне по фигу любой бок.Но не по фигу законно принятые правила.Примет украинские нация, народ, государство, общество, в которых я живу, что через две минуты только украинский язык, согласен. Через две минуты буду только на украинском языке.Примет -- всем скакать ... или то, что лично меня не устраивает полностью, значит нужно искать государство-общество, где не принимают таких *своеобразных* *умных* правил.Если какие-то правила не устраивают, но с ними можно смириться, тогда соглашусь ... ведь не должны все всё делать под меня. Общество разное, вкусы разные.Но не хотелки-требования каждого хуторянина и хутора с потолка, как ему в голову взбрело... и он тебе этой своей хотелкой тычет.Нормальный у нас, украинцев, менталитет. И это объективное хуторянство вполне приемлемо. Со своими плюсами и минусами,а также вытекающей из него ментальностью.Если в рамках законов-правил, то любой может выражать что ему нравится- не нравится. Его личное дело и не более.Есть претензии?Так адресовать их нужно не к нему, а к законам-правилам.А не можешь смириться с имеющимися законами-правилами, то меняй их, обращайся к тем, кто их имеет право и возможность менять, или едь туда, где устраивающие.Но эти хотелки (выоажающиеся в навязываниях, оскорблениях) от каждого хуторянина с прикрытием, что якобы от всего народа (эта его хотелка) -- это что?Игра во что? detroytred

Повідомлень: 22898 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6006600760086009> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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