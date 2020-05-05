|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:26
Sommer написав: zРадио написав:Козак-характерник
Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы
Ну-ну.
Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..
А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.
Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5530
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29
zРадио написав:
Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..
Та звичайно ... А всі ці їх історії про "батьків-засновників-пілігрімів" та "Мейфлауер" ? А День подяки ?
А Громадянська війна ?
Вони свою коротеньку історію розсмаковують чи не по дням ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29
zРадио написав:
а ущербность языковой политики состоит в провальной идее заменить русский на украинский (т.е. уменьшить разделение труда и территорию торговли) вместе замены русского на английский (т.е. расширения возможностей разделения труда и сбыта)
Дивний якийсь...
1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійську
Англійську-нехай розвиває Великобританія з США ,а українці будуть цим безкоштовно користуватись
2 Україна як Держава,розвиваючи українську-не забороняє російську...
Вона просто залишила російську на рівні ,який задовільняє потреби совкофілів в Україні.
При цьому
українофіли - можуть легко бути російськомовними..вони просто не виставляють умови по використанню російської як Державної для України. - і це одна з найголовніших ознак,яка розрізеняє
російськомовного громадянина України- совкофіла
і російськомовного громадянина України - українофіла.
Тобто хочуть вони померти одномовними - це їх право...
Але ніхто не зобовязаний,навязувати цим недалеким людям українську чи тим більше англійську.
Висновок
російську - нехай розвиває росія і це нормально
англійську-Великобританія з США і це також нормально
Українську - Україна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22634
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:38
zРадио написав:
Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22634
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:51
budivelnik написав: zРадио написав:
Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами
Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Да, исторически так вышло, что одна часть современной Украины была задворками одной империи, вторая - другой. Но 20-й век показал, что украинцы могут быть и являются образующей нацией, региональным центром образования, науки и производства.
Хочешь "вишневий садок" - не вопрос, посади его около дома. Но не диктуй остальным свою волю
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5530
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:55
budivelnik написав:
1 Україна як Держава-повинна розвивати українську,а не англійську
Англійську-нехай розвиває Великобританія з США
,а українці будуть цим безкоштовно користуватись
Ахаха, дальше можно не читать. Американцы пусть развивают анлийский язык, а не язык команчей и майя
Но боже упаси Украине предъявить свои права на русский... Как же, как же
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5530
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:02
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами
Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Да, исторически так вышло, что одна часть современной Украины была задворками одной империи, вторая - другой. Но 20-й век показал, что украинцы могут быть и являются образующей нацией, региональным центром образования, науки и производства.
Хочешь "вишневий садок" - не вопрос, посади его около дома. Но не диктуй остальным свою волю
И хватает же у Вас выдержки с упоротыми дискутировать..аплодирую стоя:)
-
Tat_888
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:10
zРадио написав:
Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен.
Пару дней назад объявился из Канады, Торонто, бывший алма-атинский коллега по работе живущий там уже 14 лет.
И хотя он наполовину украинец он в шоке от ненависти канадских украинцев которые живут там уже в 2-м и 3-м поколении к русским.
Так что это диктат не трех областей, а самой жадной диаспоры в мире
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3345
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:26
Puente написав:detroytred
Ну Ви ж дивитеся якраз з того боку ... І Вам не хочеться відчути себе непотрібним чи чужим . Це процес такий просто . Його неправильно вели 30 років - а після 2014 він загострився просто ... Більшість мешканців України менталітет всмоктують з навколишнього . І ота "хутірскість" - це одна з рис просто . Одноосібність , індивідуалізм , несприйняття авторитетів і так далі ... Це особливості такі . Якщо українському єврею не подобається місцевий менталітет - це його власна думка - не більше .
ЗРадіо намагається зробити руській мір всесвітнім - хоча б на словах . Ну - так - є досить велика кількість вихідців з імперії ще з давніх часів . І що ? Про пенджабську мову хтось особливо чув ? А вона по поширенню зразу після російської ... А португальська ? Вище ...
Тут якось згадували Гаврилишина - по ньому є тільки 2 варіанта розвитку світу - закуклення національних держав та всесвітній уряд . Другий варіант набагато кращий , але складний і малоімовірний . А національні держави - простіше і зрозуміліше всім . Скоріше всього світ так і буде рухатися далі .
Да мне по фигу любой бок.
Но не по фигу законно принятые правила.
Примет украинские нация, народ, государство, общество, в которых я живу, что через две минуты только украинский язык, согласен. Через две минуты буду только на украинском языке.
Примет -- всем скакать ... или то, что лично меня не устраивает полностью, значит нужно искать государство-общество, где не принимают таких *своеобразных* *умных* правил.
Если какие-то правила не устраивают, но с ними можно смириться, тогда соглашусь ... ведь не должны все всё делать под меня. Общество разное, вкусы разные.
Но не хотелки-требования каждого хуторянина и хутора с потолка, как ему в голову взбрело... и он тебе этой своей хотелкой тычет.
Нормальный у нас, украинцев, менталитет. И это объективное хуторянство вполне приемлемо. Со своими плюсами и минусами,а также вытекающей из него ментальностью.
Если в рамках законов-правил, то любой может выражать что ему нравится- не нравится. Его личное дело и не более.
Есть претензии?
Так адресовать их нужно не к нему, а к законам-правилам.
А не можешь смириться с имеющимися законами-правилами, то меняй их, обращайся к тем, кто их имеет право и возможность менять, или едь туда, где устраивающие.
Но эти хотелки (выоажающиеся в навязываниях, оскорблениях) от каждого хуторянина с прикрытием, что якобы от всего народа (эта его хотелка) -- это что?
Игра во что?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22898
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 3240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|