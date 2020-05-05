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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6006600760086009
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:31

  andrijk777 написав:
  zРадио написав: диктат 3-х областей над Украиной не вечен.

Ха-ха. :D :D
Кремлеботи іноді такі кумедні.


Пропагандист, не выдергивай из контекста. Я понимаю, что ты привык искажать факты и манипулировать - работа у тебя такая. Но перед словом "диктат" у меня было слово "гуманитарный". Пусть так и остается!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:34

Ітогі подвєдьом. 2020-05-06

Ітогі подвєдьом. 2020-05-06

1) Зарплаты в размере 300% для медиков: Степанов пообещал выплату в ближайшие дни

"Это тянется слишком долго": Зеленский хочет наказать виновных в затягивании выплаты 300% надбавки медикам
У Бубочки явно сорвало крышу от власти. Отсюда и кортеж в 38 машин

Ведь сперва, необходимо было проработать механизмы таких выплат, найти деньги на выплаты, а уже потом обещать выплаты.
Но Бубочка не такой. Сперва наобещать, а потом топать ножками, что деньги не выплачены по его велению, по его хотению.

2) Прибыль Нафтогаза направят на строительство дорог и больниц - Шмыгаль
Большую часть прибыли НАК “Нафтогаз Украины” за 2019 год, включая уплаченный Газпромом долг по решению Стокгольмского арбитража, потратят на строительство и ремонт больниц и дорог.

Дело хорошее. Алє є одне алє.
Строительство вообще коррумпированная отрасль, сметы можно нарисовать какие угодно

3) Запрета на выезд украинцев на работу за границу не существует - глава МИД
Запрета нет, но и не выпускают. Мы стремительным домкратом несёмся в совок

А вот интересное всплыло.
Ещё в марте Бубочка подал в Верховну Раду законопроект 3196 від 10.03.2020 в котором в перечень объектом нац.безопасности Украины включены "суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище, природні ресурси;"
По сути, предлагается СБУ защищать некие наши украинские скрепы.

4) Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ - СМИ
Мне лично непонятно, зачем тащат этого Карлсона, хоть тушкой, хоть чучелом на государственные должности
Читал версию, что для коммуникаций с Трампоном. Но в США скоро выборы и заруба намечается нешуточная. И Байден вряд ли забудет телефонные переговоры Бубочки с Тампоном.
Впрочем, сам же Бубочка говорил, что ему некогда думать стратегически.

5) Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное дело
Досудебное расследование по подозрению в недостоверном декларировании и получении неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором будет осуществлять НАБУ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:03

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами

Там малося на увазі інше, щоб без України Раша не імперія і не супер держава на континенті (як свого часу Литва та Польща).
Знову нагадую, що тре читати історію та робити висновки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:06

Re: Політичні дискусії

От зря Зе відмовився від запрошення Бацьки на 9 мая. Ой зря.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:15

  flyman написав:От зря Зе відмовився від запрошення Бацьки на 9 мая. Ой зря.

Ти не гуманіст :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6006600760086009
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