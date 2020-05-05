Додано: Сер 06 тра, 2020 17:34

Большую часть прибыли НАК “Нафтогаз Украины” за 2019 год, включая уплаченный Газпромом долг по решению Стокгольмского арбитража, потратят на строительство и ремонт больниц и дорог.

Досудебное расследование по подозрению в недостоверном декларировании и получении неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором будет осуществлять НАБУ.

Ітогі подвєдьом. 2020-05-06У Бубочки явно сорвало крышу от власти. Отсюда и кортеж в 38 машинВедь сперва, необходимо было проработать механизмы таких выплат, найти деньги на выплаты, а уже потом обещать выплаты.Но Бубочка не такой. Сперва наобещать, а потом топать ножками, что деньги не выплачены по его велению, по его хотению.Дело хорошее. Алє є одне алє.Строительство вообще коррумпированная отрасль, сметы можно нарисовать какие угодноЗапрета нет, но и не выпускают. Мы стремительным домкратом несёмся в совокА вот интересное всплыло.Ещё в марте Бубочка подал в Верховну Радув котором в перечень объектом нац.безопасности Украины включены "суспільство – його, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище, природні ресурси;"По сути, предлагается СБУ защищать некие наши украинские скрепы.Мне лично непонятно, зачем тащат этого Карлсона, хоть тушкой, хоть чучелом на государственные должностиЧитал версию, что для коммуникаций с Трампоном. Но в США скоро выборы и заруба намечается нешуточная. И Байден вряд ли забудет телефонные переговоры Бубочки с Тампоном.Впрочем, сам же Бубочка говорил, что ему некогда думать стратегически.