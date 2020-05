Додано: Сер 06 тра, 2020 18:03

budivelnik написав: zРадио написав: Украина - империеобразующая нация Украина - империеобразующая нация Ольгінцю

Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)

Ми збираємося жити в злагоді з сусідами

Там малося на увазі інше, щоб без України Раша не імперія і не супер держава на континенті (як свого часу Литва та Польща).

Знову нагадую, що тре читати історію та робити висновки. Там малося на увазі інше, щоб без України Раша не імперія і не супер держава на континенті (як свого часу Литва та Польща).Знову нагадую, що тре читати історію та робити висновки.

