Пропагандист, не выдергивай из контекста. Я понимаю, что ты привык искажать факты и манипулировать - работа у тебя такая. Но перед словом "диктат" у меня было слово "гуманитарный". Пусть так и остается!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:31
Пропагандист, не выдергивай из контекста. Я понимаю, что ты привык искажать факты и манипулировать - работа у тебя такая. Но перед словом "диктат" у меня было слово "гуманитарный". Пусть так и остается!
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:34
Ітогі подвєдьом. 2020-05-06
Ітогі подвєдьом. 2020-05-06
1)
У Бубочки явно сорвало крышу от власти. Отсюда и кортеж в 38 машин
Ведь сперва, необходимо было проработать механизмы таких выплат, найти деньги на выплаты, а уже потом обещать выплаты.
Но Бубочка не такой. Сперва наобещать, а потом топать ножками, что деньги не выплачены по его велению, по его хотению.
2)
Дело хорошее. Алє є одне алє.
Строительство вообще коррумпированная отрасль, сметы можно нарисовать какие угодно
3)
Запрета нет, но и не выпускают. Мы стремительным домкратом несёмся в совок
А вот интересное всплыло.
Ещё в марте Бубочка подал в Верховну Раду
По сути, предлагается СБУ защищать некие наши украинские скрепы.
4) Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ - СМИ
Мне лично непонятно, зачем тащат этого Карлсона, хоть тушкой, хоть чучелом на государственные должности
Читал версию, что для коммуникаций с Трампоном. Но в США скоро выборы и заруба намечается нешуточная. И Байден вряд ли забудет телефонные переговоры Бубочки с Тампоном.
Впрочем, сам же Бубочка говорил, что ему некогда думать стратегически.
5)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:03
Там малося на увазі інше, щоб без України Раша не імперія і не супер держава на континенті (як свого часу Литва та Польща).
Знову нагадую, що тре читати історію та робити висновки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:06
Re: Політичні дискусії
От зря Зе відмовився від запрошення Бацьки на 9 мая. Ой зря.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:15
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:24
Хз, я думав, що
Зрадіво скаже, що це 3 западенськи області згвалтували зовнішню політику (внутрішню теж)
І Зе іспугався порохатих активістів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:41
Нет, не скажет) Только гуманитарную часть внутренней. За остальные провалы, внутренние и внешние, ответственность коллективная. А у крымчан и части жителей Донбасса - плюс еще ответственность за коллаборационизм
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:52
flyman, таки сработало но в другом
"Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственность
У каждого провала есть конкретное ФИО
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:00
Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь
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