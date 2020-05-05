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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:03
zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:Козак-характерник
Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы
Ну-ну.
Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..
А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.
Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше)
Ты опять с рашкой перепутал? Какая империя?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами
Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен.
Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:11
zРадио написав: pesikot написав:
"Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственность
У каждого провала есть конкретное ФИО
Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь
Пукнул в лужу, молодец
Из твоего опуса следует, что ты - не топ-менеджер и ни дня им не работал
Впрочем, возможен вариант, когда у тебя накосячил один, а ты лишил премии всех, кроме того, кто накосячил. Но это к коллективной ответственности не имеет никакого отношения
Вот тут поверю, что ты "топ-менеджер" двух ларьков
Далее, что-то я не наблюдаю толпы извиняющихся за выбор Бубочки
Соц. исследования показывают, что опять проголосовали бы за Бубочку и СНzRadio
, ты на карантине превратился в параноика, везде тебе тролли и порохоботы мерещаться.
Соберись, тряпка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:13
Кармелюк написав: detroytred написав:
Вообще не согласен.
Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).
Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються.
Извиняюсь, не понял сразу.
Так у нас этот (каждый) мотор еле-еле пыхтит. Куда его ещё кому-то тормозить? Вообще всё станет))
А так все (1,2,3...) тянут потихоньку в одну сторону. Разве что вектора не полностью совпадают, но в одну сторону, направление.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:23
Sommer написав:
Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?
Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти?
Получается плохо - несмешно.
Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).
Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).
Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.
На этом все - я уже подустал один воевать с целой ботофермой
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