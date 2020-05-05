RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6007600860096010
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:03

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Козак-характерник

Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы :lol: Ну-ну.

Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..


А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.


Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше)


Ты опять с рашкой перепутал? Какая империя?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Украина - империеобразующая нация
Ольгінцю
Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)
Ми збираємося жити в злагоді з сусідами


Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен.


Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:11

  zРадио написав:
  pesikot написав:"Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственность :)
У каждого провала есть конкретное ФИО :)


Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь

Пукнул в лужу, молодец :)

Из твоего опуса следует, что ты - не топ-менеджер и ни дня им не работал
Впрочем, возможен вариант, когда у тебя накосячил один, а ты лишил премии всех, кроме того, кто накосячил. Но это к коллективной ответственности не имеет никакого отношения :) Вот тут поверю, что ты "топ-менеджер" двух ларьков

Далее, что-то я не наблюдаю толпы извиняющихся за выбор Бубочки :)
Соц. исследования показывают, что опять проголосовали бы за Бубочку и СН

zRadio, ты на карантине превратился в параноика, везде тебе тролли и порохоботы мерещаться.
Соберись, тряпка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4480
З нами з: 31.08.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:13

  Кармелюк написав:
  detroytred написав:Вообще не согласен.

Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).

Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються.

Извиняюсь, не понял сразу.

Так у нас этот (каждый) мотор еле-еле пыхтит. Куда его ещё кому-то тормозить? Вообще всё станет))
А так все (1,2,3...) тянут потихоньку в одну сторону. Разве что вектора не полностью совпадают, но в одну сторону, направление.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22899
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:23

  Sommer написав:Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?


Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти? :mrgreen: Получается плохо - несмешно.

Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).
Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).

Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.

На этом все - я уже подустал один воевать с целой ботофермой :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5533
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 6007600860096010
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8399)
06.05.2020 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.