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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6007600860096010 Додано: Сер 06 тра, 2020 19:03 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Козак-характерник



Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументы Ну-ну.



Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка.. Весело. Уже художественные образы у нас - сильные контр-аргументыНу-ну.Американцы не трясутся за историю, особенно, доколумбовую. Не являются самыми древними, не имеют своего языка и не воспитывают детей на памяти об английском колониальном прошлом. При этом лидируют в науке и экономике. Вот же незадачка..



А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка. А кремлеботы хотят, чтобы украинцы воспитывали детей на памяти о советском колониальном прошлом. Вот же незадачка.



Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше) Порохобот, Украина - империеобразующая нация, а не колония (возвращаемся к вопросу о пораженческих нарративах, который я поднимал выше)



Ты опять с рашкой перепутал? Какая империя? Ты опять с рашкой перепутал? Какая империя? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5083 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Украина - империеобразующая нация Украина - империеобразующая нация Ольгінцю

Україна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)

Ми збираємося жити в злагоді з сусідами ОльгінцюУкраїна - це Україна,Держава яка не збирається навязувати свою волю іншим народам,поневолюючи їх і навязуючи міфічні треті рими( в країні з переважаючим мусульманським населенням) чи русскіє весни( в Сірії чи Венесуелі з Молдовою і Азербайджаном з Арменією)Ми збираємося жити в злагоді з сусідами



Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен. Пропольский манкурт, ты не будешь решать за всю страну. Гуманитарный диктат 3-х областей над Украиной не вечен.



Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская? Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5083 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 19:11 zРадио написав: pesikot написав: "Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственность

У каждого провала есть конкретное ФИО "Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственностьУ каждого провала есть конкретное ФИО



Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь

Пукнул в лужу, молодец



Из твоего опуса следует, что ты - не топ-менеджер и ни дня им не работал

Впрочем, возможен вариант, когда у тебя накосячил один, а ты лишил премии всех, кроме того, кто накосячил. Но это к коллективной ответственности не имеет никакого отношения Вот тут поверю, что ты "топ-менеджер" двух ларьков



Далее, что-то я не наблюдаю толпы извиняющихся за выбор Бубочки

Соц. исследования показывают, что опять проголосовали бы за Бубочку и СН



zRadio, ты на карантине превратился в параноика, везде тебе тролли и порохоботы мерещаться.

Соберись, тряпка Пукнул в лужу, молодецИз твоего опуса следует, что ты - не топ-менеджер и ни дня им не работалВпрочем, возможен вариант, когда у тебя накосячил один, а ты лишил премии всех, кроме того, кто накосячил. Но это к коллективной ответственности не имеет никакого отношенияВот тут поверю, что ты "топ-менеджер" двух ларьковДалее, что-то я не наблюдаю толпы извиняющихся за выбор БубочкиСоц. исследования показывают, что опять проголосовали бы за Бубочку и СН, ты на карантине превратился в параноика, везде тебе тролли и порохоботы мерещаться.Соберись, тряпка "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4480 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 961 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 19:13 Кармелюк написав: detroytred написав: Вообще не согласен.



Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности). Вообще не согласен.Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).

Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються. Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються.

Извиняюсь, не понял сразу.



Так у нас этот (каждый) мотор еле-еле пыхтит. Куда его ещё кому-то тормозить? Вообще всё станет))

А так все (1,2,3...) тянут потихоньку в одну сторону. Разве что вектора не полностью совпадают, но в одну сторону, направление. Извиняюсь, не понял сразу.Так у нас этот (каждый) мотор еле-еле пыхтит. Куда его ещё кому-то тормозить? Вообще всё станет))А так все (1,2,3...) тянут потихоньку в одну сторону. Разве что вектора не полностью совпадают, но в одну сторону, направление. detroytred

Повідомлень: 22899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 19:23 Sommer написав: Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская? Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?



Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти? Получается плохо - несмешно.



Министр образования Гриневич (Львов).

Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).

Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).

Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).



Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.



На этом все - я уже подустал один воевать с целой ботофермой Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти?Получается плохо - несмешно.Министр образования Гриневич (Львов).Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.На этом все - я уже подустал один воевать с целой ботофермой zРадио

Повідомлень: 5533 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6007600860096010 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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