|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:11
zРадио написав: pesikot написав:
"Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственность
У каждого провала есть конкретное ФИО
Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь
Пукнул в лужу, молодец
Из твоего опуса следует, что ты - не топ-менеджер и ни дня им не работал
Впрочем, возможен вариант, когда у тебя накосячил один, а ты лишил премии всех, кроме того, кто накосячил. Но это к коллективной ответственности не имеет никакого отношения
Вот тут поверю, что ты "топ-менеджер" двух ларьков
Далее, что-то я не наблюдаю толпы извиняющихся за выбор Бубочки
Соц. исследования показывают, что опять проголосовали бы за Бубочку и СНzRadio
, ты на карантине превратился в параноика, везде тебе тролли и порохоботы мерещаться.
Соберись, тряпка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4480
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:13
Кармелюк написав: detroytred написав:
Вообще не согласен.
Зачастую сейчас у нас первый тупо стрижет бабло и формально озвучивает (контролирует денежные потоки, главенствует), а второй-третий и т.д. за него работает (выполняет должностные обязанности).
Так питання було хто перший, а хто другий, а не чим вони займаються. Як назвете першого чи другого, то більшість і так знатиме, чим вони там займаються, чи не займаються.
Извиняюсь, не понял сразу.
Так у нас этот (каждый) мотор еле-еле пыхтит. Куда его ещё кому-то тормозить? Вообще всё станет))
А так все (1,2,3...) тянут потихоньку в одну сторону. Разве что вектора не полностью совпадают, но в одну сторону, направление.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22899
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 3240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:23
Sommer написав:
Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?
Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти?
Получается плохо - несмешно.
Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).
Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).
Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.
На этом все - я уже подустал один воевать с целой ботофермой
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5532
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:18
zРадио написав: Sommer написав:
Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?
Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти?
Получается плохо - несмешно.
Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).
Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).
Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.
На этом все - я уже подустал один воевать с целой ботофермой
Галичане, это типа донбасяне? Или как? Что за народность?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3475
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:06
BIGor написав:
Галичане, это типа донбасяне? Или как? Что за народность?
Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей бывшие в Австро-Венгерской империи и между двумя войнами Польши
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3347
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:20
shapo написав: BIGor написав:
Галичане, это типа донбасяне? Или как? Что за народность?
Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей бывшие в Австро-Венгерской империи и между двумя войнами Польши
Давай ще Президентів перелічи, та заспівай пісню про бідних єврії, яких галицька хунта вигнала із Землі Обітованої.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19018
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:10
Как жалок шут на троне короля, как туп нарид, который то позволил.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1201
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:29
flyman написав: shapo написав: BIGor написав:
Галичане, это типа донбасяне? Или как? Что за народность?
Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей бывшие в Австро-Венгерской империи и между двумя войнами Польши
Давай ще Президентів перелічи, та заспівай пісню про бідних єврії, яких галицька хунта вигнала із Землі Обітованої.
Никогда не слышал что иногда лучше молчать чем говорить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3347
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:31
Schmit написав:
Как жалок шут на троне короля, как туп нарид, который то позволил.
Після недавніх відставок, після перегляду інтерв'ю з Рябошапкою і Гончаруком, після кортежів з 38 "велосипедів" я вже трішки починаюсь сумніватись в тому що Зе досидить до кінця свого терміну...
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:43
Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".
"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16636
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4171 раз.
- Подякували: 6650 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|