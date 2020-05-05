Додано: Сер 06 тра, 2020 19:11

zРадио написав: pesikot написав: "Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственность

У каждого провала есть конкретное ФИО "Топ-менеджер", коллективная ответственность - суть, ничья ответственностьУ каждого провала есть конкретное ФИО



Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь Совок - ты, а стрелки переводишь на других. Коллективная ответственность - это базовый инструмент демократии, реализуемый через выборы. Да, еще советую почитать, что такое гражданское общество - много нового для себя узнаешь

Пукнул в лужу, молодецИз твоего опуса следует, что ты - не топ-менеджер и ни дня им не работалВпрочем, возможен вариант, когда у тебя накосячил один, а ты лишил премии всех, кроме того, кто накосячил. Но это к коллективной ответственности не имеет никакого отношенияВот тут поверю, что ты "топ-менеджер" двух ларьковДалее, что-то я не наблюдаю толпы извиняющихся за выбор БубочкиСоц. исследования показывают, что опять проголосовали бы за Бубочку и СН, ты на карантине превратился в параноика, везде тебе тролли и порохоботы мерещаться.Соберись, тряпка