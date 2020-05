Додано: Сер 06 тра, 2020 21:20

shapo написав: BIGor написав: Галичане, это типа донбасяне? Или как? Что за народность? Галичане, это типа донбасяне? Или как? Что за народность?

Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей бывшие в Австро-Венгерской империи и между двумя войнами Польши Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей бывшие в Австро-Венгерской империи и между двумя войнами Польши

Давай ще Президентів перелічи, та заспівай пісню про бідних єврії, яких галицька хунта вигнала із Землі Обітованої. Давай ще Президентів перелічи, та заспівай пісню про бідних єврії, яких галицька хунта вигнала із Землі Обітованої.

