Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:46
zРадио написав: Sommer написав:
Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?
Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти?
Получается плохо - несмешно.
Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).
Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).
Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.
Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52
Sommer написав:
Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.
Він просто скаржиться що його туди не взяли.
"Место ж вроде тепленькое"
:
https://www.youtube.com/watch?v=z20Cx-43nr8
andrijk777
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