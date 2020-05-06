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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6008600960106011
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:46

  zРадио написав:
  Sommer написав:Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?


Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти? :mrgreen: Получается плохо - несмешно.

Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).
Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).

Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.


Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52

  Sommer написав:Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.

Він просто скаржиться що його туди не взяли.
"Место ж вроде тепленькое" :D :
https://www.youtube.com/watch?v=z20Cx-43nr8
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:55

  freeze написав:Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.

Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".

"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.


Я буквально вчера пытался донести до Hotab, что далеко не все, кто на майдане бросал коктейли Молотова в беркут, затем поехали воевать в ОРДЛО (как и другая часть правда о том, что поехали многие, кто не отметился на майдане). Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:01

  Sommer написав:Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.


Тролль не дает отдохнуть от себя :cry: Хорошая такая манипуляция - сначала он используют лексику, которой я не пользуюсь (никаких "западенцев-бендеровцев" в моем словаре не было, нет и не будет), а затем поверх этой лжи называет меня кремлеботом.

Подлец - все, что можно написать в ответ, не нарушая правил форума!
zРадио
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