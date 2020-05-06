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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6008600960106011 Додано: Сер 06 тра, 2020 22:46 zРадио написав: Sommer написав: Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская? Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?



Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти? Получается плохо - несмешно.



Министр образования Гриневич (Львов).

Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).

Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).

Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).



Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.

Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти?Получается плохо - несмешно.Министр образования Гриневич (Львов).Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.



Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся. Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5084 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52 Sommer написав: Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся. Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.

Він просто скаржиться що його туди не взяли.

"Место ж вроде тепленькое" :

https://www.youtube.com/watch?v=z20Cx-43nr8 Він просто скаржиться що його туди не взяли."Место ж вроде тепленькое" andrijk777

Повідомлень: 2053 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 23:55 freeze написав: Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.



Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".



"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он. Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik"."Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.



Я буквально вчера пытался донести до Hotab, что далеко не все, кто на майдане бросал коктейли Молотова в беркут, затем поехали воевать в ОРДЛО (как и другая часть правда о том, что поехали многие, кто не отметился на майдане). Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением.. Я буквально вчера пытался донести до, что далеко не все, кто на майдане бросал коктейли Молотова в беркут, затем поехали воевать в ОРДЛО (как и другая часть правда о том, чтомногие, кто не отметился на майдане). Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением.. zРадио

Повідомлень: 5534 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 00:01 Sommer написав: Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся. Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.



Тролль не дает отдохнуть от себя Хорошая такая манипуляция - сначала он используют лексику, которой я не пользуюсь (никаких "западенцев-бендеровцев" в моем словаре не было, нет и не будет), а затем поверх этой лжи называет меня кремлеботом.



Подлец - все, что можно написать в ответ, не нарушая правил форума! Тролль не дает отдохнуть от себяХорошая такая манипуляция - сначала он используют лексику, которой я не пользуюсь (никаких "западенцев-бендеровцев" в моем словаре не было, нет и не будет), а затем поверх этой лжи называет меня кремлеботом.Подлец - все, что можно написать в ответ, не нарушая правил форума! zРадио

Повідомлень: 5534 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6008600960106011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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