Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".
"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.
Я буквально вчера пытался донести до Hotab, что далеко не все, кто на майдане бросал коктейли Молотова в беркут, затем поехали воевать в ОРДЛО (как и другая часть правда о том, что поехали многие, кто не отметился на майдане). Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..
Sommer написав:Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.
Тролль не дает отдохнуть от себя Хорошая такая манипуляция - сначала он используют лексику, которой я не пользуюсь (никаких "западенцев-бендеровцев" в моем словаре не было, нет и не будет), а затем поверх этой лжи называет меня кремлеботом.
Подлец - все, что можно написать в ответ, не нарушая правил форума!