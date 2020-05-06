Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".
"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.
Я буквально вчера пытался донести до Hotab, что далеко не все, кто на майдане бросал коктейли Молотова в беркут, затем поехали воевать в ОРДЛО (как и другая часть правда о том, что поехали многие, кто не отметился на майдане). Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..
freeze написав:Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".
"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.
Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..
Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате? Нет, к Билецкому уже давно нет доверия. Ну а что касается "все поехали", "не все поехали". Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем...
freeze написав:Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".
"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте.", - заявил он.
А чего вы ждали от аваковских нацжен?
Один действительно под Аваковым, другой под Бакановым. Оба профессиональные активисты, то есть живут на спонсорские и лоббистские деньги. Но один хоть воевал, когда другой не очень этого хотел, вот и вся разница между ними, на мой взгляд достаточно принципиальная разница.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.