Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Сер 06 тра, 2020 22:46
zРадио написав:
Sommer написав: Две области знаю - Донбасская и Днепровская. Третья какая, Полтавская?



Ты что решил стать следующим президентом, и для старта путь комика пройти? Получается плохо - несмешно.



Министр образования Гриневич (Львов).

Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).

Министр информационной политики Стець (Чортков, Тернопольская область).

Глава института нацпамяти Вятрович (Львов).



Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.

Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся. Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Sommer
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52
Sommer написав: Отличительная черта кремлебота - ему везде страшные западенцы-бендеровцы мерещатся.

Він просто скаржиться що його туди не взяли.

"Место ж вроде тепленькое" :

https://www.youtube.com/watch?v=z20Cx-43nr8 Він просто скаржиться що його туди не взяли."Место ж вроде тепленькое" andrijk777

Повідомлень: 2053 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 23:55 freeze написав: Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.



Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".



Я буквально вчера пытался донести до Hotab, что далеко не все, кто на майдане бросал коктейли Молотова в беркут, затем поехали воевать в ОРДЛО (как и другая часть правда о том, что поехали многие, кто не отметился на майдане). Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..

zРадио
Додано: Чет 07 тра, 2020 07:59

Повідомлень: 5533 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 07:59 freeze написав: Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.



Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".



А чего вы ждали от аваковских нацжен?

Schmit
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:28

zРадио,

Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..

Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..



Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?

Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.

Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".

Hotab
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:12

Повідомлень: 2640 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 09:12 Schmit написав: freeze написав: Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.



Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".



А чего вы ждали от аваковских нацжен? А чего вы ждали от аваковских нацжен?



Один действительно под Аваковым, другой под Бакановым. Оба профессиональные активисты, то есть живут на спонсорские и лоббистские деньги. Но один хоть воевал, когда другой не очень этого хотел, вот и вся разница между ними, на мой взгляд достаточно принципиальная разница.

freeze
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:42



Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".



А чего вы ждали от аваковских нацжен? А чего вы ждали от аваковских нацжен?



Один действительно под Аваковым, другой под Бакановым. Оба профессиональные активисты, то есть живут на спонсорские и лоббистские деньги. Но один хоть воевал, когда другой не очень этого хотел, вот и вся разница между ними, на мой взгляд достаточно принципиальная разница.

Кива тоже воевал, но потом съехал с катушек и продался в откровенно промосковскую ОПзЖ. Раньше я думал, что это такой хитрый ход Авакова для снижения рейтинга этой партии. Но теперь вижу, что лохторат ОПзЖ настолько тупой, что кивы только повышают им рейтинг.

Schmit
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:40

Повідомлень: 1203 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 10:40 не моє ,але корисне для ватанів Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли

Часть Первая

В комментариях к одному из постов читатель задал мне вопрос – известно ли мне, когда союзники открыли Второй фронт?

Подтекст вопроса был такой – пока мы кровь проливали, воюя с Гитлером, союзники отсиживались и пришли уже на готовенькое, чтобы успеть к дележу Европы.

Вполне возможно, что в новом учебнике отечественной истории эта версия станет основной и за сомнения в ее подлинности будет грозить уголовный срок как за искажение истории, принижение великой роли нашего народа в борьбе против фашизма и пр.

На самом же деле именно союзники спасли Советский Союз от разгрома. И второй фронт (на самом деле – первый) англичане с французами открыли 3 сентября 1939 года, объявив войну Германии. В то время, как СССР выступал союзником Германии, поставляя ей нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, необходимые для ведения войны. И вместе с Германией воевал против Польши (несмотря на Польско-советский договор о ненападении, действовавший до 31 декабря 1945 года). И подписывал соглашения о дележе Европы, кокетливо называемые пактом Молотова-Риббентропа – на самом деле это, конечно, пакт Сталина-Гитлера.



И несмотря на быстрый разгром Франции, англичане не испугались войны с Гитлером практически в одиночку. «Мы пойдем до конца, мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров, чего бы это нам ни стоило, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на местах высадки, мы будем сражаться в полях, на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы никогда не сдадимся». И в одной только Битве за Британию (9 июля – 30 октября 1940 года) англичане уничтожили более 1700 немецких самолетов. А в Битве за Атлантику, на которые оттягивались колоссальные ресурсы рейха, союзники потопили более 700 немецких подводных лодок. Подводный флот был элитой Германии – для него не жалели ничего. А каждая подводная лодка – это десятки не построенных танков и самолетов.



И еще один фронт союзники открыли 26 июля 1941 года заморозив все японские активы в Соединенных Штатах и установив эмбарго на поставки нефти в Японию. Тем самым спровоцировав на войну Японию, лишившуюся 95% всей поставляемой в страну нефти. Этим они спасли Советский Союз от нападения японцев на наш Дальний Восток. Что позволило перебросить сибирские дивизии под Москву в самое тяжелое для страны время.



Союзники не пустили немцев к ближневосточной нефти, жизненно необходимой для армии рейха. Во время Курской битвы союзники высадились на Сицилии и начали Итальянскую кампанию, не позволив Гитлеру перебросить резервы в Россию. И уже в 1943 году союзники заставили Италию выйти из войны.



Авиация союзников методично уничтожала промышленность и инфраструктуру Германии, заставляя ее держать огромный воздушный флот в Европе, а страх перед высадкой союзников сковывал серьезные сухопутные силы.



С ноября 1941 года к американской помощи по ленд-лизу был подключен и Советский Союз. Гарриман, инструктируя делегацию от США, повторял: «Давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат, никаких мыслей о получении чего-либо взамен».



Мы получили помощи на 11 миллиардов тех еще долларов. 18 тысяч самолётов и более 11 тысяч танков. 44 тысячи джипов. Жуков о помощи союзников: «Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью». На американских грузовиках мы возили нашу артиллерию. Основным шасси для легендарных «Катюш» стали американские «Студебеккеры».



Союзники затыкали своими поставками практически все дыры советской промышленности. Маленькое техническое отступление. Основание танковой башни представляет собой огромный подшипник вокруг которого находится не менее огромное зубчатое колесо. От диаметра этого подшипника напрямую зависит калибр орудия которое можно разместить в башне. Так вот, во всём Советском Союзе было всего ДВА СТАНКА которые позволяли изготавливать погон башни для орудия калибра восемьдесят пять миллиметров и выше. Танк Т-34 получил большую башню с восьмидесятипятимиллиметровой пушкой только после получения третьего станка. Ещё мы от союзников получили много броневого проката для производства танков.



Вообще к январю сорок второго года от нашей промышленности осталась ровно половина. Очень сильно пострадало производство пороха и взрывчатых веществ. От трёх заводов по выпуску алюминия остался один – самый маленький на Урале. Выпуск алюминия требует огромного количество электричества. Поэтому заводы располагались на Днепре и Волхове возле электростанций. А потом туда пришли немцы. Наша страна за время войны произвела 263 тысячи тонн алюминия, а от союзников получила 328 тысяч тонн . То есть, как минимум половина наших самолётов были из американского и канадского алюминия.



Советскому Военно-морскому флоту по ленд-лизу было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. В их числе 28 фрегатов, 89 тральщиков, 78 больших охотников за подводными лодками, 60 сторожевых катеров, 166 торпедных катеров, а также 43 десантных судна.



Союзники поставили нам в полтора раза больше автомобилей, чем произвел весь Советский Союз за годы войны. Мы не производили в военные годы свои локомотивы – американцы поставили нам 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов. Американцы поставили нам в 10 раз больше вагонов, чем мы произвели их за военное время. Треть всей взрывчатки – это помощь союзников. Поставки удвоили наше производство и кобальта и утроили производство олова. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч наших людей – мы получили четыре с половиной МИЛЛИОНА тонн продовольствия.



И все это мы получили практически бесплатно. За уничтоженную в ходе боёв военную технику США возмещения не требовали. Закон о ленд-лизе предусматривал оплату только гражданских поставок: железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года. Американцы несколько раз уменьшали стоимость долга – в итоге к 2006 году Россия погасила свои долги за ленд-лиз, частично оплатив 722 млн $, или около 7 %. При этом сегодняшний доллар «легче» доллара 1945 года примерно в 11 раз.



by Дмитрий Чернышёв



P.S. P.S. В Атлантике за годы войны союзники потопили 783 подводные лодки Германии. Количество военных кораблей и кораблей с грузами союзников, которые шли в Мурманск и Англию из США, которые торпедировали немцы ~3000. Но если США могло себе позволить такие потери, имея немыслимые резервы и заводы (в Америке на воду спускалось по 1 кораблю в день), то для Германии - это было очень болезненно и привело к серьёзному ослаблению ударов на восточном фронте.



Далі буде. http://forum.finance.ua/topic93912.html

budivelnik
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:58

Повідомлень: 22637 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 10:58 Re: Політичні дискусії О яя, натюрліхь, якби не США

да ти шо,

а чому "якби не Україна"? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

flyman
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:04

Повідомлень: 19026 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 11:04 flyman написав: О яя, натюрліхь, якби не США

да ти шо,

а чому "якби не Україна"? О яя, натюрліхь, якби не СШАда ти шо,а чому "якби не Україна"? Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....



Тому

Є реалії

Є фантазії.

Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.

Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде.

budivelnik

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

