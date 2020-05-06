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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07
budivelnik написав: flyman написав:
О яя, натюрліхь, якби не США
да ти шо,
а чому "якби не Україна"?
Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....
Тому
Є реалії
Є фантазії.
Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.
Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде.
Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
flyman написав: budivelnik написав: flyman написав:
О яя, натюрліхь, якби не США
да ти шо,
а чому "якби не Україна"?
Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....
Тому
Є реалії
Є фантазії.
Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.
Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде.
Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану."
Це не думка
Це фантазія,яку розповсюджують ватани, для поясненя того-чому вони втратили підтримку населення в Україні.
В реалі підтримку вони втратили бо повели себе як гопники і відкусили все до чого змогли дотягнутись, при чому кусати почали не в 2004 чи 2008 чи 2014...а задовго до...десь з 1600.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:35
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:40
Hotab написав:zРадио
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Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..
Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?
Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.
Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".
Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем...
Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меня
Не подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и то хорошо...
А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что в Украине не все патриоты поддерживают майдан, не все патриоты поддерживат Порошенко и не все патриоты считают русских украинцев врагами!
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zРадио
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