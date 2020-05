Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6010601160126013> Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07 budivelnik написав: flyman написав: О яя, натюрліхь, якби не США

да ти шо,

а чому "якби не Україна"? О яя, натюрліхь, якби не СШАда ти шо,а чому "якби не Україна"? Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....



Тому

Є реалії

Є фантазії.

Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.

Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде. Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....ТомуЄ реаліїЄ фантазії.Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде.

Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану." Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану." Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19029 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23 flyman написав: budivelnik написав: flyman написав: О яя, натюрліхь, якби не США

да ти шо,

а чому "якби не Україна"? О яя, натюрліхь, якби не СШАда ти шо,а чому "якби не Україна"? Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....

Тому

Є реалії

Є фантазії.

Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.

Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде. Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....ТомуЄ реаліїЄ фантазії.Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде. Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану." Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану." Це не думка

Це фантазія,яку розповсюджують ватани, для поясненя того-чому вони втратили підтримку населення в Україні.

В реалі підтримку вони втратили бо повели себе як гопники і відкусили все до чого змогли дотягнутись, при чому кусати почали не в 2004 чи 2008 чи 2014...а задовго до...десь з 1600..... Це не думкаЦе фантазія,яку розповсюджують ватани, для поясненя того-чому вони втратили підтримку населення в Україні.В реалі підтримку вони втратили бо повели себе як гопники і відкусили все до чого змогли дотягнутись, при чому кусати почали не в 2004 чи 2008 чи 2014...а задовго до...десь з 1600..... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22638 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 12:35 https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3354 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 12:40 Hotab написав: zРадио ,

Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..



Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?

Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.

Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".

Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем... Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем...



Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меня Не подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и на том спасибо...



А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что не все украинские патриоты поддерживают майдан, не все украинские патриоты поддерживат Порошенко и не все украинские патриоты считают русских украинцев врагами! Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меняНе подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и на том спасибо...А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что не все украинские патриоты поддерживают майдан, не все украинские патриоты поддерживат Порошенко и не все украинские патриоты считают русских украинцев врагами! zРадио

Повідомлень: 5536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 13:00 zРадио написав: Hotab написав: zРадио ,

Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..



Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?

Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.

Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".

Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем... Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем...



Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меня Не подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и на том спасибо...



А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что не все украинские патриоты поддерживают майдан, не все украинские патриоты поддерживат Порошенко и не все украинские патриоты считают русских украинцев врагами! Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меняНе подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и на том спасибо...А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что не все украинские патриоты поддерживают майдан, не все украинские патриоты поддерживат Порошенко и не все украинские патриоты считают русских украинцев врагами!

Я уже обращал внимание.

Читать я умею. Попросил дать мне Ваши утверждения, которых достаточно для ярлыков.

Тишина.



Теперь хочу услышать от *мы*, как подсчитывается баланс, весовые коэффициенты.

То есть какие действия, высказывания могут перебить позицию признания агрессии, необходимости отпора ему, укрепления государства и армии, нежелания тайожных и прочих союзов с рашкой, отрицания вяличия, рузькомирья и т.д.



Пока видел лишь один критерий: для *пророссийскости* необходимо *дуже!!! добре* относиться к государству-агрессору))



З.Ы. это я к тому, что *требования* нужно знать, а то мало ли -- как раньше в союзе, западную музыку слушаешь, значит ....

Или может индульгенцию нужно иметь на право. Я уже обращал внимание.Читать я умею. Попросил дать мне Ваши утверждения, которых достаточно для ярлыков.Тишина.Теперь хочу услышать от *мы*, как подсчитывается баланс, весовые коэффициенты.То есть какие действия, высказывания могут перебить позицию признания агрессии, необходимости отпора ему, укрепления государства и армии, нежелания тайожных и прочих союзов с рашкой, отрицания вяличия, рузькомирья и т.д.Пока видел лишь один критерий: для *пророссийскости* необходимо *дуже!!! добре* относиться к государству-агрессору))З.Ы. это я к тому, что *требования* нужно знать, а то мало ли -- как раньше в союзе, западную музыку слушаешь, значит ....Или может индульгенцию нужно иметь на право. detroytred

Повідомлень: 22901 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 13:00 budivelnik написав: Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли

Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли



А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.



А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...



Если бы да кабы, в общем... А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...Если бы да кабы, в общем... zРадио

Повідомлень: 5536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 13:13 zРадио

Чисто гипотетически: какими были бы события, если все страны сдались бы без боя?



То есть, что получилось бы *дешевле*: борьба сразу, как была, или падение империи от масштабнейшего и массовошо освободительного движения потом? detroytred

Повідомлень: 22901 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 13:35 detroytred написав: Читать я умею. Попросил дать мне Ваши утверждения, которых достаточно для ярлыков.

Тишина.

Читать я умею. Попросил дать мне Ваши утверждения, которых достаточно для ярлыков.Тишина.



Весьма признателен, а то я уже сам даже биться перестал - просто биться приходится о стену, что весьма демотивирует продолжать



detroytred написав: Теперь хочу услышать от *мы*, как подсчитывается баланс, весовые коэффициенты.

То есть какие действия, высказывания могут перебить позицию признания агрессии, необходимости отпора ему, укрепления государства и армии, нежелания тайожных и прочих союзов с рашкой, отрицания вяличия, рузькомирья и т.д.

Теперь хочу услышать от *мы*, как подсчитывается баланс, весовые коэффициенты.То есть какие действия, высказывания могут перебить позицию признания агрессии, необходимости отпора ему, укрепления государства и армии, нежелания тайожных и прочих союзов с рашкой, отрицания вяличия, рузькомирья и т.д.



Думаю, что конкретики не добьетесь и здесь. Но, как по мне, есть 2 основных паттерна поведения. Часть здешнего паноптикума считает, что пророссийскость - это неуважительное отношение к майдану, часть - что это непризнание государственно-строительных потуг Порошенко под названием "армовир".



detroytred написав: З.Ы. это я к тому, что *требования* нужно знать, а то мало ли -- как раньше в союзе, западную музыку слушаешь, значит ....

З.Ы. это я к тому, что *требования* нужно знать, а то мало ли -- как раньше в союзе, западную музыку слушаешь, значит ....







detroytred написав: Или может индульгенцию нужно иметь на право. Или может индульгенцию нужно иметь на право.



О да - индульгенцию у них нужно заслужить. Но это несложно, например, песенкой "путин - хубло". Вон Ислямов говняет российскую власть почем зря, при этом может во всеуслышание заявить о том, что украинская армия - это трусы, бежавшие из Крыма, сверкая пятками, и ему за это ничего не будет. Представьте, что такое бы написали вы, или я... Весьма признателен, а то я уже сам даже биться перестал - просто биться приходится о стену, что весьма демотивирует продолжатьДумаю, что конкретики не добьетесь и здесь. Но, как по мне, есть 2 основных паттерна поведения. Часть здешнего паноптикума считает, что пророссийскость - это неуважительное отношение к майдану, часть - что это непризнание государственно-строительных потуг Порошенко под названием "армовир".О да - индульгенцию у них нужно заслужить. Но это несложно, например, песенкой "путин - хубло". Вон Ислямов говняет российскую власть почем зря, при этом может во всеуслышание заявить о том, что украинская армия - это трусы, бежавшие из Крыма, сверкая пятками, и ему за это ничего не будет. Представьте, что такое бы написали вы, или я... zРадио

Повідомлень: 5536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 13:36 zРадио ,

Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ?



Раша СМИ не читаю, а в пророссийских сплошь и рядом используется прием,при котором вместе с фейковой и манипулятивной инфо подаётся и правдивая, создавая имитацию проукраинского СМИ, чтобы не закрывали сразу. Что-то новое услышали? Толкатели откровенно проросийских позиций давно в бане, а вы держитесь. Умело используете дозированную подачу рашадерьма. Раша СМИ не читаю, а в пророссийских сплошь и рядом используется прием,при котором вместе с фейковой и манипулятивной инфо подаётся и правдивая, создавая имитацию проукраинского СМИ, чтобы не закрывали сразу. Что-то новое услышали? Толкатели откровенно проросийских позиций давно в бане, а вы держитесь. Умело используете дозированную подачу рашадерьма. Hotab

Повідомлень: 2642 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 13:41 zРадио написав: budivelnik написав: Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли

Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли



А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.



А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...



Если бы да кабы, в общем... А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...Если бы да кабы, в общем...

не заважай Будівельнику молитися на АМЕРИКУ не заважай Будівельнику молитися на АМЕРИКУ Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19029 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6010601160126013> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: ТупУм