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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6010601160126013>
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07

  budivelnik написав:
  flyman написав:О яя, натюрліхь, якби не США
да ти шо,
а чому "якби не Україна"?
Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....

Тому
Є реалії
Є фантазії.
Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.
Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде.

Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:О яя, натюрліхь, якби не США
да ти шо,
а чому "якби не Україна"?
Бо Україна була тоді часткою СРСР і їй тоді так само як і педераційникам допомагав ленд-лінз і відкриті фронти в Європі і Азії від Штатів і Англії....
Тому
Є реалії
Є фантазії.
Одною з фантазій(клоун може керувати краще ніж бізнесмен) - ми відхаркуємось.
Якщо не навчимося розкладати на складові фантазії і реалії...то погано нам буде.
Я продовжу думку: "Якби не США, то б не було Майдану."
Це не думка
Це фантазія,яку розповсюджують ватани, для поясненя того-чому вони втратили підтримку населення в Україні.
В реалі підтримку вони втратили бо повели себе як гопники і відкусили все до чого змогли дотягнутись, при чому кусати почали не в 2004 чи 2008 чи 2014...а задовго до...десь з 1600.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:35

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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:40

  Hotab написав:zРадио ,
Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..

Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?
Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.
Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".
Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем...


Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меня :lol: Не подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и на том спасибо...

А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что не все украинские патриоты поддерживают майдан, не все украинские патриоты поддерживат Порошенко и не все украинские патриоты считают русских украинцев врагами!
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:00

  zРадио написав:
  Hotab написав:zРадио ,
Если меня он не слышит, то, может быть, к словам Билецкого отнесется с уважением..

Это тот Билецкий, который в Херсоне с Кулешовым и Стремоусовым и ещё парой ушлепков пиарятся, занимаются запугиванием и отжимают своим людям сытные должности в местном аппарате?
Нет, к Билецкому уже давно нет доверия.
Ну а что касается "все поехали", "не все поехали".
Нет абсолютного добра и зла. Вы вон тоже свой бред ватный разбавляете проукраинскими мыслями. Но мы то знаем...


Ну, в сортах националистов позволю вам разбираться без меня :lol: Не подходит Билецкий на авторитета, так не подходит. За Стерненко не вступились, и на том спасибо...

А что касается вашего "но мы то знаем" - и что же вы знаете? Какая каша у вас в голове? )) Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ? Признайте уже, что не все украинские патриоты поддерживают майдан, не все украинские патриоты поддерживат Порошенко и не все украинские патриоты считают русских украинцев врагами!

Я уже обращал внимание.
Читать я умею. Попросил дать мне Ваши утверждения, которых достаточно для ярлыков.
Тишина.

Теперь хочу услышать от *мы*, как подсчитывается баланс, весовые коэффициенты.
То есть какие действия, высказывания могут перебить позицию признания агрессии, необходимости отпора ему, укрепления государства и армии, нежелания тайожных и прочих союзов с рашкой, отрицания вяличия, рузькомирья и т.д.

Пока видел лишь один критерий: для *пророссийскости* необходимо *дуже!!! добре* относиться к государству-агрессору))

З.Ы. это я к тому, что *требования* нужно знать, а то мало ли -- как раньше в союзе, западную музыку слушаешь, значит ....
Или может индульгенцию нужно иметь на право.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:00

  budivelnik написав:Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли


А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.

А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...

Если бы да кабы, в общем...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:13

zРадио
Чисто гипотетически: какими были бы события, если все страны сдались бы без боя?

То есть, что получилось бы *дешевле*: борьба сразу, как была, или падение империи от масштабнейшего и массовошо освободительного движения потом?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:35

  detroytred написав:Читать я умею. Попросил дать мне Ваши утверждения, которых достаточно для ярлыков.
Тишина.


Весьма признателен, а то я уже сам даже биться перестал - просто биться приходится о стену, что весьма демотивирует продолжать :D

  detroytred написав:Теперь хочу услышать от *мы*, как подсчитывается баланс, весовые коэффициенты.
То есть какие действия, высказывания могут перебить позицию признания агрессии, необходимости отпора ему, укрепления государства и армии, нежелания тайожных и прочих союзов с рашкой, отрицания вяличия, рузькомирья и т.д.


Думаю, что конкретики не добьетесь и здесь. Но, как по мне, есть 2 основных паттерна поведения. Часть здешнего паноптикума считает, что пророссийскость - это неуважительное отношение к майдану, часть - что это непризнание государственно-строительных потуг Порошенко под названием "армовир".

  detroytred написав:З.Ы. это я к тому, что *требования* нужно знать, а то мало ли -- как раньше в союзе, западную музыку слушаешь, значит ....


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  detroytred написав:Или может индульгенцию нужно иметь на право.


О да - индульгенцию у них нужно заслужить. Но это несложно, например, песенкой "путин - хубло". Вон Ислямов говняет российскую власть почем зря, при этом может во всеуслышание заявить о том, что украинская армия - это трусы, бежавшие из Крыма, сверкая пятками, и ему за это ничего не будет. Представьте, что такое бы написали вы, или я...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:36

zРадио ,
Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ?

Раша СМИ не читаю, а в пророссийских сплошь и рядом используется прием,при котором вместе с фейковой и манипулятивной инфо подаётся и правдивая, создавая имитацию проукраинского СМИ, чтобы не закрывали сразу. Что-то новое услышали? Толкатели откровенно проросийских позиций давно в бане, а вы держитесь. Умело используете дозированную подачу рашадерьма.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:41

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли


А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.

А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...

Если бы да кабы, в общем...

не заважай Будівельнику молитися на АМЕРИКУ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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