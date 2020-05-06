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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6010601160126013 Додано: Чет 07 тра, 2020 13:59 flyman написав: zРадио написав: budivelnik написав: Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли

Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли



А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.



А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...



Если бы да кабы, в общем... А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...Если бы да кабы, в общем...

не заважай Будівельнику молитися на АМЕРИКУ не заважай Будівельнику молитися на АМЕРИКУ

А в цифрах Будивельника разве есть неправда? А в цифрах Будивельника разве есть неправда? Hotab

Повідомлень: 2642 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 14:17 Hotab написав: zРадио ,

Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ?



Раша СМИ не читаю, а в пророссийских сплошь и рядом используется прием,при котором вместе с фейковой и манипулятивной инфо подаётся и правдивая, создавая имитацию проукраинского СМИ, чтобы не закрывали сразу. Что-то новое услышали? Толкатели откровенно проросийских позиций давно в бане, а вы держитесь. Умело используете дозированную подачу рашадерьма. Раша СМИ не читаю, а в пророссийских сплошь и рядом используется прием,при котором вместе с фейковой и манипулятивной инфо подаётся и правдивая, создавая имитацию проукраинского СМИ, чтобы не закрывали сразу. Что-то новое услышали? Толкатели откровенно проросийских позиций давно в бане, а вы держитесь. Умело используете дозированную подачу рашадерьма.



Разочарую вас - мир не hotab-оцентричный, и я не дозирую ничего для вас. Как и для кого-либо другого на этом форуме. Более того, ваше понимание о том, что есть проукраинской мыслью, а что - рашадерьмом, тоже не является истиной в последней инстанции.



Я с большим уважением отношусь к тем, кто лично защищает Украину на Донбассе. Я лишь плачу налоги в части обеспечения безопаности. Но зато создаю продукт для комфорта и качества жизни на гражданке. У каждого свое ремесло и свой вклад в общее дело. Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься Разочарую вас - мир не hotab-оцентричный, и я не дозирую ничего для вас. Как и для кого-либо другого на этом форуме. Более того, ваше понимание о том, что есть проукраинской мыслью, а что - рашадерьмом, тоже не является истиной в последней инстанции.Я с большим уважением отношусь к тем, кто лично защищает Украину на Донбассе. Я лишь плачу налоги в части обеспечения безопаности. Но зато создаю продукт для комфорта и качества жизни на гражданке. У каждого свое ремесло и свой вклад в общее дело. Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься zРадио

Повідомлень: 5539 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 14:19 Помойка Миротворец пробила очередное дно - внесла в базу Усика и Ломаченко.



Это то, что мы чуть выше обсуждали с detroytred - во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо) zРадио

Повідомлень: 5539 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 14:21 Hotab написав:

А в цифрах Будивельника разве есть неправда? А в цифрах Будивельника разве есть неправда?

Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.

Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно antey1969 1

Повідомлень: 9655 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1109 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 14:26 antey1969 написав: Hotab написав:

А в цифрах Будивельника разве есть неправда? А в цифрах Будивельника разве есть неправда?

Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.

Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно

там не тільки в цифрах, а і логіці (блондинки курять в стороні) там не тільки в цифрах, а і логіці (блондинки курять в стороні) Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19036 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1068 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 14:40 zРадио написав:

О да - индульгенцию у них нужно заслужить. Но это несложно, например, песенкой "путин - хубло". Вон Ислямов говняет российскую власть почем зря, при этом может во всеуслышание заявить о том, что украинская армия - это трусы, бежавшие из Крыма, сверкая пятками, и ему за это ничего не будет. Представьте, что такое бы написали вы, или я... О да - индульгенцию у них нужно заслужить. Но это несложно, например, песенкой "путин - хубло". Вон Ислямов говняет российскую власть почем зря, при этом может во всеуслышание заявить о том, что украинская армия - это трусы, бежавшие из Крыма, сверкая пятками, и ему за это ничего не будет. Представьте, что такое бы написали вы, или я...





https://youtu.be/zUQogTT8-aQ Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3355 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 15:37 flyman написав: antey1969 написав: Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.

Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно

там не тільки в цифрах, а і логіці (блондинки курять в стороні) там не тільки в цифрах, а і логіці (блондинки курять в стороні)



Кстати, именно удаленность от ТВД во Второй мировой и сыграла ключевую роль в становлении США как сверхдержавы. Ни пресловутая демократия, от которой даже пришлось частично отказаться, чтобы преодолеть последствия Великой депрессии, ни экономическая модель свободного рынка, которая во многом и стала причиной глубокого кризиса, а практически не тронутые войной людский капитал и инфраструктура... Кстати, именно удаленность от ТВД во Второй мировой и сыграла ключевую роль в становлении США как сверхдержавы. Ни пресловутая демократия, от которой даже пришлось частично отказаться, чтобы преодолеть последствия Великой депрессии, ни экономическая модель свободного рынка, которая во многом и стала причиной глубокого кризиса, а практически не тронутые войной людский капитал и инфраструктура... zРадио

Повідомлень: 5539 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 15:40 zРадио написав: ваше понимание о том, что есть проукраинской мыслью, а что - рашадерьмом, тоже не является истиной в последней инстанции. ваше понимание о том, что есть проукраинской мыслью, а что - рашадерьмом, тоже не является истиной в последней инстанции. Абсолютно вірних рішень чи тверджень в природі не існує...Навіть 2+2=4 - буде піддаватись сумнівам...

Тому

За осннову можна прийняти наступне

Те що найкраще(найближче) відповідає інтересам України - є проукраїнською думкою...

Отже

ЗбройніСили України кращі для України ніж зс ордло чи криму чи рф - а тому аргумент Армія - вигідний Україні

Українська як Державна ,для України є дешевшим і вигіднішим варіантом ніж українська+російська як державні - а тому аргумент Мова є вигіднішим для України

ПЦУ більше відповідає інтересам України ніж українська філія РПЦ



Таким чином

Ті хто підтримують АрМоВіра - ті краще допомагають Україні в порівнянні з тими .хто пропонує вводити в Україні замість російської - англійську. Абсолютно вірних рішень чи тверджень в природі не існує...Навіть 2+2=4 - буде піддаватись сумнівам...ТомуЗа осннову можна прийняти наступнеТе що найкраще(найближче) відповідає інтересам України - є проукраїнською думкою...ОтжеЗбройніСили України кращі для України ніж зс ордло чи криму чи рф - а тому аргумент Армія - вигідний УкраїніУкраїнська як Державна ,для України є дешевшим і вигіднішим варіантом ніж українська+російська як державні - а тому аргумент Мова є вигіднішим для УкраїниПЦУ більше відповідає інтересам України ніж українська філія РПЦТаким чиномТі хто підтримують АрМоВіра - ті краще допомагають Україні в порівнянні з тими .хто пропонує вводити в Україні замість російської - англійську. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22639 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6010601160126013 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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