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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6010601160126013
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:59

  flyman написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Если бы не США, фашисты стерли бы Россию с лица земли


А манкурты опять про россию. Да в первую очередь фашисты стерли бы с лица земли Украину! Которую они даже по факту полностью завоевали. Если бы не помощь США и героизм всего советского народа, то Украину никогда бы не освободили от нацизма. А если бы не советский народ (включая украинцев), то никогда бы от нацизма не освободили Европу. Британия бы не дожила до 1944-го, а до 1950-го, возможно, и сами США.

А еще если бы не норвежские диверсанты, то у гитлера была бы атомная бомба на год раньше, чем у Рузвельта...

Если бы да кабы, в общем...

не заважай Будівельнику молитися на АМЕРИКУ

А в цифрах Будивельника разве есть неправда?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:17

  Hotab написав:zРадио ,
Смысл реальному симпатику РФ разбавлять свой бред проукраинскими мыслями? Вы часто такое встречали в рашаСМИ?

Раша СМИ не читаю, а в пророссийских сплошь и рядом используется прием,при котором вместе с фейковой и манипулятивной инфо подаётся и правдивая, создавая имитацию проукраинского СМИ, чтобы не закрывали сразу. Что-то новое услышали? Толкатели откровенно проросийских позиций давно в бане, а вы держитесь. Умело используете дозированную подачу рашадерьма.


Разочарую вас - мир не hotab-оцентричный, и я не дозирую ничего для вас. Как и для кого-либо другого на этом форуме. Более того, ваше понимание о том, что есть проукраинской мыслью, а что - рашадерьмом, тоже не является истиной в последней инстанции.

Я с большим уважением отношусь к тем, кто лично защищает Украину на Донбассе. Я лишь плачу налоги в части обеспечения безопаности. Но зато создаю продукт для комфорта и качества жизни на гражданке. У каждого свое ремесло и свой вклад в общее дело. Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:19

Помойка Миротворец пробила очередное дно - внесла в базу Усика и Ломаченко.

Это то, что мы чуть выше обсуждали с detroytred - во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:21

  Hotab написав:
А в цифрах Будивельника разве есть неправда?

Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.
Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:26

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
А в цифрах Будивельника разве есть неправда?

Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.
Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно :D

там не тільки в цифрах, а і логіці (блондинки курять в стороні)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:40

  zРадио написав:
О да - индульгенцию у них нужно заслужить. Но это несложно, например, песенкой "путин - хубло". Вон Ислямов говняет российскую власть почем зря, при этом может во всеуслышание заявить о том, что украинская армия - это трусы, бежавшие из Крыма, сверкая пятками, и ему за это ничего не будет. Представьте, что такое бы написали вы, или я...



https://youtu.be/zUQogTT8-aQ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:37

  flyman написав:
  antey1969 написав:Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.
Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно :D

там не тільки в цифрах, а і логіці (блондинки курять в стороні)


Кстати, именно удаленность от ТВД во Второй мировой и сыграла ключевую роль в становлении США как сверхдержавы. Ни пресловутая демократия, от которой даже пришлось частично отказаться, чтобы преодолеть последствия Великой депрессии, ни экономическая модель свободного рынка, которая во многом и стала причиной глубокого кризиса, а практически не тронутые войной людский капитал и инфраструктура...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:40

  zРадио написав:ваше понимание о том, что есть проукраинской мыслью, а что - рашадерьмом, тоже не является истиной в последней инстанции.
Абсолютно вірних рішень чи тверджень в природі не існує...Навіть 2+2=4 - буде піддаватись сумнівам...
Тому
За осннову можна прийняти наступне
Те що найкраще(найближче) відповідає інтересам України - є проукраїнською думкою...
Отже
ЗбройніСили України кращі для України ніж зс ордло чи криму чи рф - а тому аргумент Армія - вигідний Україні
Українська як Державна ,для України є дешевшим і вигіднішим варіантом ніж українська+російська як державні - а тому аргумент Мова є вигіднішим для України
ПЦУ більше відповідає інтересам України ніж українська філія РПЦ

Таким чином
Ті хто підтримують АрМоВіра - ті краще допомагають Україні в порівнянні з тими .хто пропонує вводити в Україні замість російської - англійську.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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