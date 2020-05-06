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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:01
Hotab написав:
Это не были "его цифры". Этот источник я тоже читал. И эти цифры подтверждаются множеством документов.
Факти в статті вірні, але однобокі.
Достатньо порівняти скільки Третій Рейх втратив людей/техніки на Західному фронті і скільки на Східному. І все стане на свої місця.
Моя думка така - СРСР ви виграв війну і без ленд-лізу. Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, а СРСР(Сталін) ніколи б не здався.
Звичайно в цьому випадку війна тривала б 6-7-8 років і смертей було б ще більше.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:23
andrijk777
,
Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було,
А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?
Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..
Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання.
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Hotab
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:52
zРадио написав:Помойка Миротворец пробила очередное дно - внесла в базу Усика и Ломаченко.
Это то, что мы чуть выше обсуждали с detroytred
- во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо)
Два полезных продажных идиота с отбитыми мозгами - всего лишь приняли участие в информационной войне против Украины. Поделом им. К сожалению у нас в стране таких вставателей на колени полно.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:54
Hotab написав:andrijk777
,
Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було,
А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?
Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..
Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання.
Додам
Американці обявили війну Японії...що дало можливість Зорге донести до Сталіна інформацію що Японія до 1943 не вступить у війну з СРСР ,що дало можливість Сталіну перекинути з Далекого Сходу сибірські дивізії...які були костяком частин з допомогою яких Жуков проводив зимовий контрнаступ....+це були кадрові частини обкатані у війнах 1929(КВЖД)-1939(ХалХінГол) років
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:00
Hotab написав:
А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?
Це питання аналогічне "А якби прилетіли марсіани?". Гітлер був головнокомандуючий, йому було видніше що куди "перекидати". Якби він знав що програє під Москвою, то напевне перекинув би.
Hotab написав:
Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..
В 1943 в Гітлера навіть не було теоретичних шансів перемогти. Тоді(в 43-му) так не здавалось, звичайно. Але сьогодні, знаючи ситуацію на 100% - це очевидно.
Hotab написав:
Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання.
Це смішно чути. Напевно так само думав Гітлер в червні 1941.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09
Schmit написав: zРадио написав:Помойка Миротворец пробила очередное дно - внесла в базу Усика и Ломаченко.
Это то, что мы чуть выше обсуждали с detroytred
- во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо)
Два полезных продажных идиота с отбитыми мозгами - всего лишь приняли участие в информационной войне против Украины. Поделом им. К сожалению у нас в стране таких вставателей на колени полно.
Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку. Ни Усик, ни Ломаченко не зарабатывают в РФ!
Во-вторых, ПГМ-нутые - оба стана. И УПЦ-шники, и ПЦУ-шники. А спорить о том, какая церковь церковнее - это как сравнивать МММ с Аделаджей. Кто там лучше, кто хуже
В-третьих, ты совсем забыл о достижениях Усика и Ломаченко под украинским флагом. Они прославляют Украину гораздо больше унылых порохоботов, строчащих о перемогах на форумах - реальных и надуманных...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:17
zРадио написав:
Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку. Ни Усик, ни Ломаченко не зарабатывают в РФ!
А вы можете про Пороха что-то конкретное привести, как вот это например
а не общие пропогандофразы, тиражируемые кремлеботами и зелебобиками еще на прошлых выборах.
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