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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6011601260136014 Додано: Чет 07 тра, 2020 16:01 Hotab написав: Это не были "его цифры". Этот источник я тоже читал. И эти цифры подтверждаются множеством документов.

Это не были "его цифры". Этот источник я тоже читал. И эти цифры подтверждаются множеством документов.

Факти в статті вірні, але однобокі.

Достатньо порівняти скільки Третій Рейх втратив людей/техніки на Західному фронті і скільки на Східному. І все стане на свої місця.

Моя думка така - СРСР ви виграв війну і без ленд-лізу. Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, а СРСР(Сталін) ніколи б не здався.

Звичайно в цьому випадку війна тривала б 6-7-8 років і смертей було б ще більше. Факти в статті вірні, але однобокі.Достатньо порівняти скільки Третій Рейх втратив людей/техніки на Західному фронті і скільки на Східному. І все стане на свої місця.Моя думка така - СРСР ви виграв війну і без ленд-лізу. Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, а СРСР(Сталін) ніколи б не здався.Звичайно в цьому випадку війна тривала б 6-7-8 років і смертей було б ще більше. andrijk777

Повідомлень: 2056 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:23 andrijk777 ,

Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було,



А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?

Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..



Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання. А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання. Hotab

Повідомлень: 2644 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:52 zРадио написав: Помойка Миротворец пробила очередное дно - внесла в базу Усика и Ломаченко.



Это то, что мы чуть выше обсуждали с detroytred - во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо) Это то, что мы чуть выше обсуждали с- во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо)

Два полезных продажных идиота с отбитыми мозгами - всего лишь приняли участие в информационной войне против Украины. Поделом им. К сожалению у нас в стране таких вставателей на колени полно.

Два полезных продажных идиота с отбитыми мозгами - всего лишь приняли участие в информационной войне против Украины. Поделом им. К сожалению у нас в стране таких вставателей на колени полно. Schmit

Повідомлень: 1206 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:54 Hotab написав: andrijk777 ,

Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?

Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..

Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання. А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання. Додам

Американці обявили війну Японії...що дало можливість Зорге донести до Сталіна інформацію що Японія до 1943 не вступить у війну з СРСР ,що дало можливість Сталіну перекинути з Далекого Сходу сибірські дивізії...які були костяком частин з допомогою яких Жуков проводив зимовий контрнаступ....+це були кадрові частини обкатані у війнах 1929(КВЖД)-1939(ХалХінГол) років ДодамАмериканці обявили війну Японії...що дало можливість Зорге донести до Сталіна інформацію що Японія до 1943 не вступить у війну з СРСР ,що дало можливість Сталіну перекинути з Далекого Сходу сибірські дивізії...які були костяком частин з допомогою яких Жуков проводив зимовий контрнаступ....+це були кадрові частини обкатані у війнах 1929(КВЖД)-1939(ХалХінГол) років http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22640 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 17:00 Hotab написав: А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?

А якби всі війська і техніку з Європи та Африки (включаючи втрачені в битві за Англію) кинути в битву за Москву, то теж би не було ресурсів?

Це питання аналогічне "А якби прилетіли марсіани?". Гітлер був головнокомандуючий, йому було видніше що куди "перекидати". Якби він знав що програє під Москвою, то напевне перекинув би.

Hotab написав: Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..

Та навіть в Курській битві інколи для перелому не вистачало пари танкових батальонів (які завжди були в Європі) , а ви про 41-й..

В 1943 в Гітлера навіть не було теоретичних шансів перемогти. Тоді(в 43-му) так не здавалось, звичайно. Але сьогодні, знаючи ситуацію на 100% - це очевидно.

Hotab написав: Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання. Я, навпаки впевнений,що до Уралу аж бігом би захопили німці. Але що з цим робити далі, це питання.

Це смішно чути. Напевно так само думав Гітлер в червні 1941. Це питання аналогічне "А якби прилетіли марсіани?". Гітлер був головнокомандуючий, йому було видніше що куди "перекидати". Якби він знав що програє під Москвою, то напевне перекинув би.В 1943 в Гітлера навіть не було теоретичних шансів перемогти. Тоді(в 43-му) так не здавалось, звичайно. Але сьогодні, знаючи ситуацію на 100% - це очевидно.Це смішно чути. Напевно так само думав Гітлер в червні 1941. andrijk777

Повідомлень: 2056 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09 Schmit написав: zРадио написав: Помойка Миротворец пробила очередное дно - внесла в базу Усика и Ломаченко.



Это то, что мы чуть выше обсуждали с detroytred - во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо) Это то, что мы чуть выше обсуждали с- во враги Украины записывают антагонистов майдана и армовира (рука-лицо)

Два полезных продажных идиота с отбитыми мозгами - всего лишь приняли участие в информационной войне против Украины. Поделом им. К сожалению у нас в стране таких вставателей на колени полно.

Два полезных продажных идиота с отбитыми мозгами - всего лишь приняли участие в информационной войне против Украины. Поделом им. К сожалению у нас в стране таких вставателей на колени полно.



Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку. Ни Усик, ни Ломаченко не зарабатывают в РФ!



Во-вторых, ПГМ-нутые - оба стана. И УПЦ-шники, и ПЦУ-шники. А спорить о том, какая церковь церковнее - это как сравнивать МММ с Аделаджей. Кто там лучше, кто хуже



В-третьих, ты совсем забыл о достижениях Усика и Ломаченко под украинским флагом. Они прославляют Украину гораздо больше унылых порохоботов, строчащих о перемогах на форумах - реальных и надуманных... Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку. Ни Усик, ни Ломаченко не зарабатывают в РФ!Во-вторых, ПГМ-нутые - оба стана. И УПЦ-шники, и ПЦУ-шники. А спорить о том, какая церковь церковнее - это как сравнивать МММ с Аделаджей. Кто там лучше, кто хужеВ-третьих, ты совсем забыл о достижениях Усика и Ломаченко под украинским флагом. Они прославляют Украину гораздо больше унылых порохоботов, строчащих о перемогах на форумах - реальных и надуманных... zРадио

Повідомлень: 5540 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 17:17 zРадио написав: Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку. Ни Усик, ни Ломаченко не зарабатывают в РФ! Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку. Ни Усик, ни Ломаченко не зарабатывают в РФ!

А вы можете про Пороха что-то конкретное привести, как вот это например



а не общие пропогандофразы, тиражируемые кремлеботами и зелебобиками еще на прошлых выборах. А вы можете про Пороха что-то конкретное привести, как вот это напримера не общие пропогандофразы, тиражируемые кремлеботами и зелебобиками еще на прошлых выборах. Schmit

Повідомлень: 1206 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6011601260136014 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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