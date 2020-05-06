...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:29
...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:31
Ну теперь-то совсем другое дело! Теперь клоун зарабатывает в РФ не через Беларусь, а напрямую!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:34
Загуглил об Усике и нашёл такое:
Прямая поддержка ЗСУ, АТО и властей (подконтрольных территорий).
Перебивает ли эта прямая поддержка упомяную выше косвенную (поддержку рфии, по мнению автора)?
Чтобы таких фильмов и т.п. (поводов к вопросам) не возникало вводят ВП...
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:40
В мене пробіли ? Чи у Вас проблеми з аналізом наданої інформації?
Щоб не звинувачувати мене - тримайте інфо від педераційників
Дивізія=приблизно 15000 осіб.
Заберіть з під Москви 300 000 осіб ,які утримували кордони Далекого Сходу,а після інформації що Японія атакувати не буде - були перекинуті під Москву...
ПС
В мене дід кадровий військовий ,пройшов Халхін-Гол ,окупацію Західної України, Фінську, блокадний Ленінград.... - розсказував багато...
ППС
Ви напевно не в курсі. що Японія.захопила Монголію і частину Китаю і мала вже в 1937 році спільний кордон з СРСР ,на якому тримала Квантунську армію чисельністю під 2 млн осіб ,готову до атаки на СРСР
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:57
В мене претензія в тому, що писати, що якби на США, то Раші був би звіздець, замість того щоб згадати роль України і його народу у перемозі над Третім Рехом.
США помогла, але допомога не була вирішальною, тобто і без неї впоралися, але ціна була би більша. Але і Європа аж до Атлантики була під СРСР.
Ще можна придумати, що Наполена б РІ не розбила якби не США.
А Петро 1й не переміг би Карла, якби не США.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:59
budivelnik
Пробіли в історії:
1.Не США об"явили війну Японія, це Японія напала на США.
2.Японія не збиралась нападати на СРСР. В 1937 такі плани були, але після поразки на Халхин-Голі(в 1939), Японія і СССР підписали пакт про ненапад. Мені очевидно(і це показала історія і це докладав Зорге) що на СССР Японія не збиралась нападати. Тому що їй був цікавіший тихоокеанський регіон з ресурсами ніж неосвоєна(тоді) Сибір.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 07 тра, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:06
Точніше розбомбила базу на Гаваях щоб мати контроль над Тихим океаном
А з Вермахтом стало ясно як тільки не вдався бліц кріг.
Далі пішла війна на виснаження. В СРСР було більше ресурсів, і результат був очевидний.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:16
Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Что здесь тебе могло не понравится??? Ее представители горды себя так называть! А когда депутатка от ПЕСа София Федина говорит, что она - лемка, она тоже сегрегирует себя? Или, быть может, сегрегирует остальных украинцев?..
Провокатор ты дешевый!
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:18
А Японія напала на США ,після того як США відрізала Японію від нафти.....
Японії прийшлось вибирати
Або гарантовано загнутись ,або напасти з мінімальними шансами на перемогу.....
Так щоб було зрозуміло
1 Росія починає відлік з 1941... бо тоді вона постраждала, бо Німеччина напала на Росію
2 Світ починає відлік з 1939.... але тоді СРСР стає не постраждалим - а зачинщиком Другої Світової, адже Німеччина воювала з Англією ,Францією з 1939....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:22
Москалику - народності Галичани - не має
Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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