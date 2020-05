Форуми / Казна: бюджет, податки,

Додано: Чет 07 тра, 2020 17:29 zРадио написав: Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься

...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан.



...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан. ...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Додано: Чет 07 тра, 2020 17:31 zРадио написав: Во-первых, они не продажные, в отличие от Пети, зарабатывавшего в стране агрессора на Липецкой фабрике и экспорте украинских фабрик Рошен в РФ и Крым через белорусскую дочку.

Ну теперь-то совсем другое дело! Теперь клоун зарабатывает в РФ не через Беларусь, а напрямую!



Ну теперь-то совсем другое дело! Теперь клоун зарабатывает в РФ не через Беларусь, а напрямую! Ну теперь-то совсем другое дело! Теперь клоун зарабатывает в РФ не через Беларусь, а напрямую! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Додано: Чет 07 тра, 2020 17:34

https://m.youtube.com/watch?v=4QOPls5Y9SM

Прямая поддержка ЗСУ, АТО и властей (подконтрольных территорий).



Перебивает ли эта прямая поддержка упомяную выше косвенную (поддержку рфии, по мнению автора)?

Загуглил об Усике и нашёл такое:
Прямая поддержка ЗСУ, АТО и властей (подконтрольных территорий).

Перебивает ли эта прямая поддержка упомяную выше косвенную (поддержку рфии, по мнению автора)?

Чтобы таких фильмов и т.п. (поводов к вопросам) не возникало вводят ВП...

Додано: Чет 07 тра, 2020 17:40 andrijk777 написав: budivelnik написав: Американці обявили війну Японії...

Якісь пробіли в історії у вас

budivelnik написав: що дало можливість Зорге донести до Сталіна інформацію що Японія до 1943 не вступить у війну з СРСР ,що дало можливість Сталіну перекинути з Далекого Сходу сибірські дивізії що дало можливість Зорге донести до Сталіна інформацію що Японія до 1943 не вступить у війну з СРСР ,що дало можливість Сталіну перекинути з Далекого Сходу сибірські дивізії

Ну очевидно що Японія на СРСР не нападе після нападу на США. Тільки не зрозуміло до чого тут Японія? Якісь пробіли в історії у васНу очевидно що Японія на СРСР не нападе після нападу на США. Тільки не зрозуміло до чого тут Японія? В мене пробіли ? Чи у Вас проблеми з аналізом наданої інформації?

Щоб не звинувачувати мене - тримайте інфо від педераційників

https://topwar.ru/140530-sibirskie-divizii-za-granyu-pamyati.html

Итак, цифры. В 1941 году Москву обороняли 17 сибирских дивизий, 2 стрелковые бригады, отдельные полки и батальоны лыжников.

Дивізія=приблизно 15000 осіб.

Заберіть з під Москви 300 000 осіб ,які утримували кордони Далекого Сходу,а після інформації що Японія атакувати не буде - були перекинуті під Москву...



ПС

В мене дід кадровий військовий ,пройшов Халхін-Гол ,окупацію Західної України, Фінську, блокадний Ленінград.... - розсказував багато...

ППС

В мене пробіли ? Чи у Вас проблеми з аналізом наданої інформації?
Щоб не звинувачувати мене - тримайте інфо від педераційників

Дивізія=приблизно 15000 осіб.
Заберіть з під Москви 300 000 осіб ,які утримували кордони Далекого Сходу,а після інформації що Японія атакувати не буде - були перекинуті під Москву...

ПС
В мене дід кадровий військовий ,пройшов Халхін-Гол ,окупацію Західної України, Фінську, блокадний Ленінград.... - розсказував багато...

ППС
Ви напевно не в курсі. що Японія.захопила Монголію і частину Китаю і мала вже в 1937 році спільний кордон з СРСР ,на якому тримала Квантунську армію чисельністю під 2 млн осіб ,готову до атаки на СРСР

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Чет 07 тра, 2020 17:57 Hotab написав: antey1969 написав: Hotab написав:

А в цифрах Будивельника разве есть неправда? А в цифрах Будивельника разве есть неправда?

Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.

Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно Будивельник у половины активных форумчан в прочном игноре. Он парень с еще той репутацией, его разве что Охря смог в свое время переплюнуть.Апеллировать к его "цифрам" - это было мощно

Это не были "его цифры". Этот источник я тоже читал. И эти цифры подтверждаются множеством документов.

Предметно, мухочеловек посмеялся с Будивельника, принесшего статью о вкладе союзников в победу во 2МВ. У Мухочеловека претензии здесь к Будивельнику, или статье? Или это стандартный инетовсккий прием: статья, которую принес неприятный мне человек, автоматом становится неприятной? Вне зависимости от источника статьи и ее содержания? Это не были "его цифры". Этот источник я тоже читал. И эти цифры подтверждаются множеством документов.Предметно, мухочеловек посмеялся с Будивельника, принесшего статью о вкладе союзников в победу во 2МВ. У Мухочеловека претензии здесь к Будивельнику, или статье? Или это стандартный инетовсккий прием: статья, которую принес неприятный мне человек, автоматом становится неприятной? Вне зависимости от источника статьи и ее содержания?

В мене претензія в тому, що писати, що якби на США, то Раші був би звіздець, замість того щоб згадати роль України і його народу у перемозі над Третім Рехом.



США помогла, але допомога не була вирішальною, тобто і без неї впоралися, але ціна була би більша. Але і Європа аж до Атлантики була під СРСР.



Ще можна придумати, що Наполена б РІ не розбила якби не США.

В мене претензія в тому, що писати, що якби на США, то Раші був би звіздець, замість того щоб згадати роль України і його народу у перемозі над Третім Рехом.

США помогла, але допомога не була вирішальною, тобто і без неї впоралися, але ціна була би більша. Але і Європа аж до Атлантики була під СРСР.

Ще можна придумати, що Наполена б РІ не розбила якби не США.
А Петро 1й не переміг би Карла, якби не США.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Чет 07 тра, 2020 17:59

Пробіли в історії:

1.Не США об"явили війну Японія, це Японія напала на США.

Пробіли в історії:

1.Не США об"явили війну Японія, це Японія напала на США.

2.Японія не збиралась нападати на СРСР. В 1937 такі плани були, але після поразки на Халхин-Голі(в 1939), Японія і СССР підписали пакт про ненапад. Мені очевидно(і це показала історія і це докладав Зорге) що на СССР Японія не збиралась нападати. Тому що їй був цікавіший тихоокеанський регіон з ресурсами ніж неосвоєна(тоді) Сибір.

Додано: Чет 07 тра, 2020 18:06 andrijk777 написав: budivelnik

Ок. Не розумію до чого тут Японія?

На США об"явили війну Японія, а Японія напала на США. Ок. Не розумію до чого тут Японія?На США об"явили війну Японія, а Японія напала на США.

Точніше розбомбила базу на Гаваях щоб мати контроль над Тихим океаном



А з Вермахтом стало ясно як тільки не вдався бліц кріг.

Точніше розбомбила базу на Гаваях щоб мати контроль над Тихим океаном

А з Вермахтом стало ясно як тільки не вдався бліц кріг.
Далі пішла війна на виснаження. В СРСР було більше ресурсів, і результат був очевидний.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Чет 07 тра, 2020 18:16 Sommer написав: zРадио написав: Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься

...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан.



...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан. ...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан.



Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Что здесь тебе могло не понравится??? Ее представители горды себя так называть! А когда депутатка от ПЕСа София Федина говорит, что она - лемка, она тоже сегрегирует себя? Или, быть может, сегрегирует остальных украинцев?..



Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Что здесь тебе могло не понравится??? Ее представители горды себя так называть! А когда депутатка от ПЕСа София Федина говорит, что она - лемка, она тоже сегрегирует себя? Или, быть может, сегрегирует остальных украинцев?..

Провокатор ты дешевый!

Додано: Чет 07 тра, 2020 18:18 andrijk777 написав: budivelnik

Ок. Не розумію до чого тут Японія?

На США об"явили війну Японія, а Японія напала на США. Ок. Не розумію до чого тут Японія?На США об"явили війну Японія, а Японія напала на США. А Японія напала на США ,після того як США відрізала Японію від нафти.....

Японії прийшлось вибирати

Або гарантовано загнутись ,або напасти з мінімальними шансами на перемогу.....



Так щоб було зрозуміло

1 Росія починає відлік з 1941... бо тоді вона постраждала, бо Німеччина напала на Росію

А Японія напала на США ,після того як США відрізала Японію від нафти.....
Японії прийшлось вибирати
Або гарантовано загнутись ,або напасти з мінімальними шансами на перемогу.....

Так щоб було зрозуміло
1 Росія починає відлік з 1941... бо тоді вона постраждала, бо Німеччина напала на Росію
2 Світ починає відлік з 1939.... але тоді СРСР стає не постраждалим - а зачинщиком Другої Світової, адже Німеччина воювала з Англією ,Францією з 1939....

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Чет 07 тра, 2020 18:22 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься

...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан.

Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Что здесь тебе могло не понравится??? Ее представители горды себя так называть! А когда депутатка от ПЕСа София Федина говорит, что она - лемка, она тоже сегрегирует себя? Или, быть может, сегрегирует остальных украинцев?..

Провокатор ты дешевый!

Провокатор ты дешевый! Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Что здесь тебе могло не понравится??? Ее представители горды себя так называть! А когда депутатка от ПЕСа София Федина говорит, что она - лемка, она тоже сегрегирует себя? Или, быть может, сегрегирует остальных украинцев?..Провокатор ты дешевый! Москалику - народності Галичани - не має

Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....

Москалику - народності Галичани - не має
Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....

Впродовж багатьох століть на українській етнічній території відповідно сформувалися різні етнографічні групи українського етносу. Серед них лемки, долиняни, Олеги, гуцули, покутяни, ополяни, подоляни, волиняни, батюки, холмщаки, підгіряни, підляшуки, пінчуки, поліщуки, литвини, польовики, черкаси, переяславці, полтавці, кирдани, севрюки, слобожанці, степовики, задунайці, кубанці, донці та інші етнолокальні групи з нечіткою етнічною самосвідомістю , але з певними культурно-побутовими особливостями .

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

