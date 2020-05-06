Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6013601460156016 Додано: Чет 07 тра, 2020 18:23 flyman написав: А з Вермахтом стало ясно як тільки не вдався бліц кріг.

А з Вермахтом стало ясно як тільки не вдався бліц кріг.

Так. Це на 100% вірно. Так. Це на 100% вірно. andrijk777

Повідомлень: 2059 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 18:24 zРадио написав: Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.

Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению? Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению? Schmit

Повідомлень: 1208 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31 Schmit написав: zРадио написав: Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.

Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению? Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению?



Из Википедии:



Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.



Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע‎ – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі Из Википедии:Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע‎ – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі zРадио

Повідомлень: 5543 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 18:34 budivelnik написав: Москалику - народності Галичани - не має

Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....

Москалику - народності Галичани - не маєЄ територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....



Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.



Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл? Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл? Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 тра, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5543 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 18:37 andrijk777 написав: budivelnik

Пробіли в історії:

1.Не США об"явили війну Японія, це Японія напала на США.

2.Японія не збиралась нападати на СРСР. В 1937 такі плани були, але після поразки на Халхин-Голі(в 1939), Японія і СССР підписали пакт про ненапад. Мені очевидно(і це показала історія і це докладав Зорге) що на СССР Японія не збиралась нападати. Тому що їй був цікавіший тихоокеанський регіон з ресурсами ніж неосвоєна(тоді) Сибір. Пробіли в історії:1.Не США об"явили війну Японія, це Японія напала на США.2.Японія не збиралась нападати на СРСР. В 1937 такі плани були, але після поразки на Халхин-Голі(в 1939), Японія і СССР підписали пакт про ненапад. Мені очевидно(і це показала історія і це докладав Зорге) що на СССР Японія не збиралась нападати. Тому що їй був цікавіший тихоокеанський регіон з ресурсами ніж неосвоєна(тоді) Сибір. Це вже навіть не смішно...

1 Пакт про ненапад був між

СРСР і Польщею - чим закінчилось? - розчленуванням Польщі

СРСР і Німеччиною - чим закінчилось?-Великою Вітчизняною

2 Будь яка країна боялась війни на два фронти..

Цього боявся і Гітлер (вибираючи на кого нападати спочатку на СРСР чи Англію/Францію) - вибрав Англію/Францію і атакував їх в 1939...при цьому не збирався нападати на СРСР до закінчення війни з Англією...

Але в червні-липні 1940 році,Сталін захопивши Бесарабію-напряму став загрожувати району Плоєшті звідки Німеччина на 80% від власних потреб брала нафту....

Інших джерел нафти ,крім синтез-бензину з вугілля у Німеччини не було...що і змусило Німеччину не чекаючи перемоги над Англією розпочати війну на два фронти

3 Того самого боявся і Сталін і тому утримував Далекосхідну Армію на кордоні з ...Японією( яка вже захопила монголію і частину Китаю)

Війна Японії з США - дозволила Сталіну плюнути на Далекосхідні кордони і перекинути війська на Захід...

Японія і так мала низькі шанси на перемогу у війні з США ,а тому не ризикнула почати війну на Два фронти.



Висновок

Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях. Це вже навіть не смішно...1 Пакт про ненапад був міжСРСР і Польщею - чим закінчилось? - розчленуванням ПольщіСРСР і Німеччиною - чим закінчилось?-Великою Вітчизняною2 Будь яка країна боялась війни на два фронти..Цього боявся і Гітлер (вибираючи на кого нападати спочатку на СРСР чи Англію/Францію) - вибрав Англію/Францію і атакував їх в 1939...при цьому не збирався нападати на СРСР до закінчення війни з Англією...Але в червні-липні 1940 році,Сталін захопивши Бесарабію-напряму став загрожувати району Плоєшті звідки Німеччина на 80% від власних потреб брала нафту....Інших джерел нафти ,крім синтез-бензину з вугілля у Німеччини не було...що і змусило Німеччину не чекаючи перемоги над Англією розпочати війну на два фронти3 Того самого боявся і Сталін і тому утримував Далекосхідну Армію на кордоні з ...Японією( яка вже захопила монголію і частину Китаю)Війна Японії з США - дозволила Сталіну плюнути на Далекосхідні кордони і перекинути війська на Захід...Японія і так мала низькі шанси на перемогу у війні з США ,а тому не ризикнула почати війну на Два фронти.ВисновокПід час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22645 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 18:40 zРадио написав: budivelnik написав: Москалику - народності Галичани - не має

Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі.... Москалику - народності Галичани - не маєЄ територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі.... Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.

Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл? Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл? Дурнику...

Є назва території

Галичина -назва території - а галичанин?

Київ - назва території - а киянин?

Львів-назва території - а львівянин?

Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є



ПС

для ольгінців

москва - москвянин?

петроград - пуйлянин

ольгіно-ольгінець... Дурнику...Є назва територіїГаличина -назва території - а галичанин?Київ - назва території - а киянин?Львів-назва території - а львівянин?Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - єПСдля ольгінцівмосква - москвянин?петроград - пуйлянинольгіно-ольгінець... Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 тра, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22645 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 18:41 zРадио написав: Schmit написав: zРадио написав: Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины. Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.

Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению? Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению?



Из Википедии:



Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.



Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע‎ – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі Из Википедии:Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע‎ – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі

Вы так и не ответили, галичане - это народность? А волыняне? А полессцы? А донбассцы? Это тоже народности? Вы так и не ответили, галичане - это народность? А волыняне? А полессцы? А донбассцы? Это тоже народности? Schmit

Повідомлень: 1208 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6013601460156016 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм