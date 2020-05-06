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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6013601460156016
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:23

  flyman написав:А з Вермахтом стало ясно як тільки не вдався бліц кріг.

Так. Це на 100% вірно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:24

  zРадио написав:Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.

Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31

  Schmit написав:
  zРадио написав:Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.

Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению?


Из Википедии:

Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.

Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע‎ – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:34

  budivelnik написав:Москалику - народності Галичани - не має
Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....


Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.

Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 тра, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:37

  andrijk777 написав:budivelnik
Пробіли в історії:
1.Не США об"явили війну Японія, це Японія напала на США.
2.Японія не збиралась нападати на СРСР. В 1937 такі плани були, але після поразки на Халхин-Голі(в 1939), Японія і СССР підписали пакт про ненапад. Мені очевидно(і це показала історія і це докладав Зорге) що на СССР Японія не збиралась нападати. Тому що їй був цікавіший тихоокеанський регіон з ресурсами ніж неосвоєна(тоді) Сибір.
Це вже навіть не смішно...
1 Пакт про ненапад був між
СРСР і Польщею - чим закінчилось? - розчленуванням Польщі
СРСР і Німеччиною - чим закінчилось?-Великою Вітчизняною
2 Будь яка країна боялась війни на два фронти..
Цього боявся і Гітлер (вибираючи на кого нападати спочатку на СРСР чи Англію/Францію) - вибрав Англію/Францію і атакував їх в 1939...при цьому не збирався нападати на СРСР до закінчення війни з Англією...
Але в червні-липні 1940 році,Сталін захопивши Бесарабію-напряму став загрожувати району Плоєшті звідки Німеччина на 80% від власних потреб брала нафту....
Інших джерел нафти ,крім синтез-бензину з вугілля у Німеччини не було...що і змусило Німеччину не чекаючи перемоги над Англією розпочати війну на два фронти
3 Того самого боявся і Сталін і тому утримував Далекосхідну Армію на кордоні з ...Японією( яка вже захопила монголію і частину Китаю)
Війна Японії з США - дозволила Сталіну плюнути на Далекосхідні кордони і перекинути війська на Захід...
Японія і так мала низькі шанси на перемогу у війні з США ,а тому не ризикнула почати війну на Два фронти.

Висновок
Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:40

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Москалику - народності Галичани - не має
Є територія Галичина- на якій проживали лемки,гуцули,бойки і так далі....
Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.
Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл?
Дурнику...
Є назва території
Галичина -назва території - а галичанин?
Київ - назва території - а киянин?
Львів-назва території - а львівянин?
Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є

ПС
для ольгінців
москва - москвянин?
петроград - пуйлянин
ольгіно-ольгінець... :D :D :D
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 тра, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:41

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.

Вы уверены, что галичане - народность? Чем они отличаются от остальных украинцев? И какие еще народности есть в Украине по вашему мнению?


Из Википедии:

Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.

Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע‎ – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі

Вы так и не ответили, галичане - это народность? А волыняне? А полессцы? А донбассцы? Это тоже народности?
Schmit
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