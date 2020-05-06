Так. Це на 100% вірно.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:23
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:24
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31
Из Википедии:
Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.
Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, їд. ליציע – Galicje) — історична назва українських етнічних земель[1], історичний регіон України[2][3] та південно-східної Польщі
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:34
Пропольский пан, так подскажи уже нам, разжигает Федина, или нет, называя себя лемкой? А может это вообще сепаратизм? Признай уже это, и я признаю, что ошибся и извинюсь.
Или у нас опять двойные стандарты - кому-то можно, а кому то нельзя? Как с Ислямовым - не забыл?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 тра, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:37
Це вже навіть не смішно...
1 Пакт про ненапад був між
СРСР і Польщею - чим закінчилось? - розчленуванням Польщі
СРСР і Німеччиною - чим закінчилось?-Великою Вітчизняною
2 Будь яка країна боялась війни на два фронти..
Цього боявся і Гітлер (вибираючи на кого нападати спочатку на СРСР чи Англію/Францію) - вибрав Англію/Францію і атакував їх в 1939...при цьому не збирався нападати на СРСР до закінчення війни з Англією...
Але в червні-липні 1940 році,Сталін захопивши Бесарабію-напряму став загрожувати району Плоєшті звідки Німеччина на 80% від власних потреб брала нафту....
Інших джерел нафти ,крім синтез-бензину з вугілля у Німеччини не було...що і змусило Німеччину не чекаючи перемоги над Англією розпочати війну на два фронти
3 Того самого боявся і Сталін і тому утримував Далекосхідну Армію на кордоні з ...Японією( яка вже захопила монголію і частину Китаю)
Війна Японії з США - дозволила Сталіну плюнути на Далекосхідні кордони і перекинути війська на Захід...
Японія і так мала низькі шанси на перемогу у війні з США ,а тому не ризикнула почати війну на Два фронти.
Висновок
Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:40
Дурнику...
Є назва території
Галичина -назва території - а галичанин?
Київ - назва території - а киянин?
Львів-назва території - а львівянин?
Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є
ПС
для ольгінців
москва - москвянин?
петроград - пуйлянин
ольгіно-ольгінець...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 тра, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:41
Вы так и не ответили, галичане - это народность? А волыняне? А полессцы? А донбассцы? Это тоже народности?
|