Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є
Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян. То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!
Дурнику-ти називаєш себе -киянин? А що є така національність? чи етногрупа ? А Партія-Кияни - є.... Так що кажи старшому,що ти з дейтройтом знову завдання завалив і вляпався по саме не хочу.
Этногруппы киевлян - нет. А этногруппа галичан - есть. Это википедия, а не я говорю. Но если ты как житель исторических земель Галичины против, то я не буду использовать слово "галичане" в качестве определения принадлежности этногруппе. Никаких проблем!
Ты при этом должен призвать Федину не использовать самоидентификацию "лемка"!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 тра, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є
Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.
То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!
Тоже спрошу. Разве нельзя выделять территориально: киевлян, крымчан, галичан и т.д.?
Повторюсь: без понятия по таким вопросам. Но всплыло и заинтересовало. Особенно на фоне *лугандонцев*))
Тут нужно спрашивать не меня, а провокаторов срачей. Я говорил о 3-х областях, представители которых единолично управляли гуманитарной политикой во времена Порошенко. В какой-то итерации переписки я вместо "представителей 3-х областей" использовал "галичан". И понеслась...
detroytred написав:Разве нельзя выделять территориально: киевлян, крымчан, галичан и т.д.?
Можна звичайно Але ознака по місцю проживання - не дає можливості назвати це народністю... Є речі які постійно змінюються Є ті які є сталими Народність - річ стала Народився лемком чи гуцулом - ним же і помреш... А народився в Казахстані, жив у Києві-помер в Тель-авіві - тоді ти хто? єврей чи казахо/кияно/тельавівець?
zРадио написав:Этногруппы киевлян - нет. А этногруппа галичан - есть
Немає етногрупи Галичани Є етногрупи Бойки,Лемки,Гуцули - які в переважній своїй більшості проживають на території Галичини..., але при цьому мають і інші території проживання,як наприклад румунські Карпати , чи польські Татри , чи Канада....чи ще десь.
budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є
Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян. То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!
Дурнику-ти називаєш себе -киянин? А що є така національність? чи етногрупа ? А Партія-Кияни - є.... Так що кажи старшому,що ти з дейтройтом знову завдання завалив і вляпався по саме не хочу.
Опять лжешь... Пойди к жене спроси, как это выглядит, когда берешь и брешешь. Просто прямо брешешь. Скажет тебе -- брехло ты. Как кисель.... уже лгать и лгать тебе просто и легко. Сбрехал и хоть бы что. Потом только новую брехню сгенеришь.