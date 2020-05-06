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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6015601660176018>
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:02

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься


...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан. :mrgreen:


Тролльчик, галичане - одна из народностей Украины.


Эээ, критикус, у тебя совсем все плохо со знанием Украины. Пересмотрел шарика, наверное? Он на мозги влияет, особенно на слаборазвитые.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:03

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є


Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.

То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!

Тоже спрошу.
Разве нельзя выделять территориально: киевлян, крымчан, галичан и т.д.?

Повторюсь: без понятия по таким вопросам. Но всплыло и заинтересовало.
Особенно на фоне *лугандонцев*))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:03

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є
Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.
То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!
Дурнику-ти називаєш себе -киянин?
А що є така національність? чи етногрупа ?
А Партія-Кияни - є....
Так що кажи старшому,що ти з дейтройтом знову завдання завалив і вляпався по саме не хочу.


Этногруппы киевлян - нет. А этногруппа галичан - есть. Это википедия, а не я говорю. Но если ты как житель исторических земель Галичины против, то я не буду использовать слово "галичане" в качестве определения принадлежности этногруппе. Никаких проблем!

Ты при этом должен призвать Федину не использовать самоидентификацию "лемка"!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 тра, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:03

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься


...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан. :mrgreen:

Что-то я уже запутался))
Поэтому стараюсь в подобные вопросы не лезть.

Но не пойму: претензия была, что при равенстве голосов, воин-не воин ---- неуместно.

От Вас же претензия в чём?


Претензия в том, что деливший на галичан/не-галичан, тут же резко обиделся, когда начали делить воин/не-воин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:06

  detroytred написав:Загуглил об Усике и нашёл такое:
https://m.youtube.com/watch?v=4QOPls5Y9SM
Прямая поддержка ЗСУ, АТО и властей (подконтрольных территорий).

Перебивает ли эта прямая поддержка упомяную выше косвенную (поддержку рфии, по мнению автора)?
Чтобы таких фильмов и т.п. (поводов к вопросам) не возникало вводят ВП...

На мой скромный взгляд - у спортсменов, музыкантов вабще глупо спрашивать о политике и требовать глубокий анализ на сей счёт.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 07 тра, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:07

  detroytred написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є


Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.

То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!

Тоже спрошу.
Разве нельзя выделять территориально: киевлян, крымчан, галичан и т.д.?

Повторюсь: без понятия по таким вопросам. Но всплыло и заинтересовало.
Особенно на фоне *лугандонцев*))


Тут нужно спрашивать не меня, а провокаторов срачей. Я говорил о 3-х областях, представители которых единолично управляли гуманитарной политикой во времена Порошенко. В какой-то итерации переписки я вместо "представителей 3-х областей" использовал "галичан". И понеслась...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:08

  detroytred написав:Разве нельзя выделять территориально: киевлян, крымчан, галичан и т.д.?
Можна звичайно
Але ознака по місцю проживання - не дає можливості назвати це народністю...
Є речі які постійно змінюються
Є ті які є сталими
Народність - річ стала
Народився лемком чи гуцулом - ним же і помреш...
А народився в Казахстані, жив у Києві-помер в Тель-авіві - тоді ти хто?
єврей чи казахо/кияно/тельавівець?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:10

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Этногруппы киевлян - нет. А этногруппа галичан - есть
Немає етногрупи Галичани
Є етногрупи Бойки,Лемки,Гуцули - які в переважній своїй більшості проживають на території Галичини..., але при цьому мають і інші території проживання,як наприклад румунські Карпати , чи польські Татри , чи Канада....чи ще десь.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:11

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Території - лемко - намає , а культурно-етнографічна група - лемки чи гуцули,чи бойки.чи.... - є
Читай википедию, пропольский манкурт. Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.
То есть Федине можно публично выделять этногруппы, а мне - нет? Порохоботы, вы с ума уже посходили?! Это же вы делите украинцев, и при этом еще смеете других в этом обвинять!
Дурнику-ти називаєш себе -киянин?
А що є така національність? чи етногрупа ?
А Партія-Кияни - є....
Так що кажи старшому,що ти з дейтройтом знову завдання завалив і вляпався по саме не хочу.

Опять лжешь...
Пойди к жене спроси, как это выглядит, когда берешь и брешешь. Просто прямо брешешь.
Скажет тебе -- брехло ты.
Как кисель.... уже лгать и лгать тебе просто и легко. Сбрехал и хоть бы что.
Потом только новую брехню сгенеришь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:12

  budivelnik написав:А народився в Казахстані, жив у Києві-помер в Тель-авіві - тоді ти хто?
єврей чи казахо/кияно/тельавівець?


Использование идентификаторов конкретного форумчанина подло! Делаешь замечание мне, а за собой смотреть забываешь!
zРадио
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  #<1 ... 6015601660176018>
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