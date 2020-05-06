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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6015601660176018
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты при этом должен призвать Федину не использовать самоидентификацию "лемка"!
тут ти також лаханувся...
Людина може самоінтендифікувати себе- як лемко(належність до етногрупи)
Або Федина - ( як належність до родинної групи з прізвищем Федина)
Або галичанка - як людина яка проживає на території Галичини
Або - як жінка (особа жіночої статі)
Або - як мама (жінка в якої діти)
Далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:16

  Sommer написав:
  detroytred"[quote="4958061:Sommer написав:
  zРадио написав:Пока у нас в законодательстве мой голос "не-воина" равен вашему голосу "воину", прошу сегрегацией не заниматься


...написал кремлебот, только что сегрегировавший украинцев на галичан и не-галичан. :mrgreen:

Что-то я уже запутался))
Поэтому стараюсь в подобные вопросы не лезть.

Но не пойму: претензия была, что при равенстве голосов, воин-не воин ---- неуместно.

От Вас же претензия в чём?


Претензия в том, что деливший на галичан/не-галичан, тут же резко обиделся, когда начали делить воин/не-воин.[/quote]
-----------------------------

Понял.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 тра, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:20

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Висновок
Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.

6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі,
а з Японією фронту, як такого вважай що і не було.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:33

В качестве юмора.
Пока гуглил галичан, наткнулся.
Чем-то стиль О. Вишню напоминает:
https://zaxid.net/zvidki_v_galichini_be ... i_n1265440

Звiдки в Галичинi беруться «Хруні»? (2012 г.).
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:38


Сегодня врачи должны сказать спасибо 73%.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:00

  flyman написав:
  budivelnik написав:Висновок
Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.

6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі,


Західний фронт в Європі був відкрит у 1940-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:12

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Висновок
Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.

6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі,


Західний фронт в Європі був відкрит у 1940-му.


В 1940-м как то не очень удачно открыли фронт.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:17

  freeze написав:
Sommer написав:Західний фронт в Європі був відкрит у 1940-му.


В 1940-м как то не очень удачно открыли фронт.


А в 41-м у СССР совсем неудачно получилось, и что?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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