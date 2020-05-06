Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ты при этом должен призвать Федину не использовать самоидентификацию "лемка"!
тут ти також лаханувся... Людина може самоінтендифікувати себе- як лемко(належність до етногрупи) Або Федина - ( як належність до родинної групи з прізвищем Федина) Або галичанка - як людина яка проживає на території Галичини Або - як жінка (особа жіночої статі) Або - як мама (жінка в якої діти) Далі продовжувати?
budivelnik написав:Висновок Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.
6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі, а з Японією фронту, як такого вважай що і не було.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:Висновок Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.
6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі,
Західний фронт в Європі був відкрит у 1940-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
budivelnik написав:Висновок Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.
6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі,
Західний фронт в Європі був відкрит у 1940-му.
В 1940-м как то не очень удачно открыли фронт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.