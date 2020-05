Додано: Чет 07 тра, 2020 19:20

budivelnik написав: Висновок

Під час Другої світової війни,тільки одна держава-Німеччина вела повноцінну війну на два фронти , США ведучи війну на два фронти (з Німеччиною в Європі і з Японією в Азії )-мала перевагу,так як ці війни вона вела на чужих територіях.

6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі,

6 червня 1944 року був відкритий Західний фронт в Європі, а з Японією фронту, як такого вважай що і не було.

