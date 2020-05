Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6017601860196020> Додано: Чет 07 тра, 2020 21:01 detroytred написав: Опять лжешь...

Пойди к жене спроси, как это выглядит, когда берешь и брешешь. Просто прямо брешешь.

Скажет тебе -- брехло ты.

Как кисель.... уже лгать и лгать тебе просто и легко. Сбрехал и хоть бы что.

+++ Главное, он же понимает, что на фоне своей хронической лжи, ему сложно поверить уже даже когда он, львовянин, раскладывает этногруппы на территории Галичины.



Вот теперь и думай - правду он написал, ведь я с ним уже готов согласиться, или снова ложь чисто ради победы в споре... +++ Главное, он же понимает, что на фоне своей хронической лжи, ему сложно поверить уже даже когда он, львовянин, раскладывает этногруппы на территории Галичины.Вот теперь и думай - правду он написал, ведь я с ним уже готов согласиться, или снова ложь чисто ради победы в споре... zРадио

Какие бои были на Западном фронте в Европе после 1940 года ?

Какие бои были на Западном фронте в Европе после 1940 года ?



Десантирование на Крит, захват Греции, война за Албанию. Много чего было. Десантирование на Крит, захват Греции, война за Албанию. Много чего было.



Ахахахахахах. У тебя что с историей, что с географией... Ахахахахахах. У тебя что с историей, что с географией... zРадио

Етногрупи не привязані до однієї території...

Вони можуть займати кілька географічних територій

Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія????

Румунія-Мармароса.

Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина

Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла)

І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).

Тому ще раз

Є націяяка складається з

budivelnik

Повітряно-десантна операція під кодовим найменуванням «Меркурій» проводилась 20 травня — 1 червня 1941 німецькими та італійськими військами з метою захоплення грецького острову Крит.

Королівство Греція вступило в Другу світову війну 28 жовтня 1940, коли італійська армія почала вторгнення з Албанії. Грецька армія здобула першу велику перемогу серед країн антигітлерівської коаліції, завдавши поразки агресору і змусивши італійські війська відступити до Албанії. Однак коли у квітні 1941 року німецький уряд надіслав свої війська на захоплення Королівства Греція, вторгнення пройшло успішно і Греція виявилася окупованою німецькими військами аж до її звільнення в 1944 році.

Північно-Африканська кампанія (англ. North African Campaign) — військова кампанія, що проводилася військами союзників та об'єднаними силами Італії за підтримки Німеччини протягом 10 червня 1940 — 16 травня 1943 на території північно-африканських країн. Бойові дії у ході кампанії тривали на гігантському просторі майже від Суецького каналу до узбережжя Атлантичного океану.

Дата 10 червня 1940 — 27 листопада 1941

Місце Судан, Британський Сомаліленд, Кенія, Еритрея, Італійське Сомалі, Ефіопія

Результат Перемога союзників. Втрата італійцями всіх колоній в Східній Африці А що не так? http://forum.finance.ua/topic93912.html

Пойди к жене спроси, как это выглядит, когда берешь и брешешь. Просто прямо брешешь.

Скажет тебе -- брехло ты.

Как кисель.... уже лгать и лгать тебе просто и легко. Сбрехал и хоть бы что.

+++ Главное, он же понимает, что на фоне своей хронической лжи, ему сложно поверить уже даже когда он, львовянин, раскладывает этногруппы на территории Галичины.



Я о другом.

Не о дискуссионном вопросе.



А о явной прямой тупой брехне -- старшему доложить, провалили задание.



Північно-Африканська кампанія (англ. North African Campaign) — військова кампанія, що проводилася військами союзників та об'єднаними силами Італії за підтримки Німеччини протягом 10 червня 1940 — 16 травня 1943 на території північно-африканських країн. Бойові дії у ході кампанії тривали на гігантському просторі майже від Суецького каналу до узбережжя Атлантичного океану.

Дата 10 червня 1940 — 27 листопада 1941

Місце Судан, Британський Сомаліленд, Кенія, Еритрея, Італійське Сомалі, Ефіопія

Результат Перемога союзників. Втрата італійцями всіх колоній в Східній Африці

І де тут фронт США?



А в Африці там зулуси між собою воювали із інструкторами із різних країн.



Щось на кшталт війни в Кореї або В"єтнамі (до речі США там налажало по повній, ще й хімічна зброя, то зашквар повний, але будівельник каже що нормас). І де тут фронт США?А в Африці там зулуси між собою воювали із інструкторами із різних країн.Щось на кшталт війни в Кореї або В"єтнамі (до речі США там налажало по повній, ще й хімічна зброя, то зашквар повний, але будівельник каже що нормас). Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

А що не так?



Румунія-Мармароса.

Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина

Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла)

І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).

(facepalm)

Список ценностей:



1. Сравнить Украину с проституткой.

2. Сыграть членом на рояле.

3. Посверкать голыми бедрами в клипе.

4. ...

5. Беззастенчиво орошать глаза избирателей?



Хотелось бы увидеть полный список новых ценностей, которые должна защищать СБУ.

