Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Опять лжешь... Пойди к жене спроси, как это выглядит, когда берешь и брешешь. Просто прямо брешешь. Скажет тебе -- брехло ты. Как кисель.... уже лгать и лгать тебе просто и легко. Сбрехал и хоть бы что. Потом только новую брехню сгенеришь.
+++ Главное, он же понимает, что на фоне своей хронической лжи, ему сложно поверить уже даже когда он, львовянин, раскладывает этногруппы на территории Галичины.
Вот теперь и думай - правду он написал, ведь я с ним уже готов согласиться, или снова ложь чисто ради победы в споре...
zРадио написав:даже когда он, львовянин, раскладывает этногруппы на территории Галичины.
Ще раз Етногрупи не привязані до однієї території... Вони можуть займати кілька географічних територій Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія???? Румунія-Мармароса. Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла) І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці). Тому ще раз Є націяяка складається з є етноси ,є територіальні громади ,є родинні звязки ,є групи по статям чи віку, є групи по освітньому рівню чи фінансовому забезпеченню....
freeze написав:Какие бои были на Западном фронте в Европе после 1940 года ?
Десантирование на Крит, захват Греции, война за Албанию. Много чего было.
Ахахахахахах. У тебя что с историей, что с географией...
А що не так?
Повітряно-десантна операція під кодовим найменуванням «Меркурій» проводилась 20 травня — 1 червня 1941 німецькими та італійськими військами з метою захоплення грецького острову Крит.
Королівство Греція вступило в Другу світову війну 28 жовтня 1940, коли італійська армія почала вторгнення з Албанії. Грецька армія здобула першу велику перемогу серед країн антигітлерівської коаліції, завдавши поразки агресору і змусивши італійські війська відступити до Албанії. Однак коли у квітні 1941 року німецький уряд надіслав свої війська на захоплення Королівства Греція, вторгнення пройшло успішно і Греція виявилася окупованою німецькими військами аж до її звільнення в 1944 році.
Північно-Африканська кампанія (англ. North African Campaign) — військова кампанія, що проводилася військами союзників та об'єднаними силами Італії за підтримки Німеччини протягом 10 червня 1940 — 16 травня 1943 на території північно-африканських країн. Бойові дії у ході кампанії тривали на гігантському просторі майже від Суецького каналу до узбережжя Атлантичного океану.
Дата 10 червня 1940 — 27 листопада 1941 Місце Судан, Британський Сомаліленд, Кенія, Еритрея, Італійське Сомалі, Ефіопія Результат Перемога союзників. Втрата італійцями всіх колоній в Східній Африці
detroytred написав:Опять лжешь... Пойди к жене спроси, как это выглядит, когда берешь и брешешь. Просто прямо брешешь. Скажет тебе -- брехло ты. Как кисель.... уже лгать и лгать тебе просто и легко. Сбрехал и хоть бы что. Потом только новую брехню сгенеришь.
+++ Главное, он же понимает, что на фоне своей хронической лжи, ему сложно поверить уже даже когда он, львовянин, раскладывает этногруппы на территории Галичины.
Вот теперь и думай - правду он написал, ведь я с ним уже готов согласиться, или снова ложь чисто ради победы в споре...
Я о другом. Не о дискуссионном вопросе.
А о явной прямой тупой брехне -- старшему доложить, провалили задание.
Ералашики, своё мнение хоть какое по дискуссионным вопросам (можно хоть 2*2=120 считать, писать) -- это одно (максимум - глупость, тупость), а глупо тупо лгать, клеветать в личный адрес форумчан -- это совершенно иное.
Королівство Греція вступило в Другу світову війну 28 жовтня 1940, коли італійська армія почала вторгнення з Албанії. Грецька армія здобула першу велику перемогу серед країн антигітлерівської коаліції, завдавши поразки агресору і змусивши італійські війська відступити до Албанії. Однак коли у квітні 1941 року німецький уряд надіслав свої війська на захоплення Королівства Греція, вторгнення пройшло успішно і Греція виявилася окупованою німецькими військами аж до її звільнення в 1944 році.
Північно-Африканська кампанія (англ. North African Campaign) — військова кампанія, що проводилася військами союзників та об'єднаними силами Італії за підтримки Німеччини протягом 10 червня 1940 — 16 травня 1943 на території північно-африканських країн. Бойові дії у ході кампанії тривали на гігантському просторі майже від Суецького каналу до узбережжя Атлантичного океану.
Дата 10 червня 1940 — 27 листопада 1941 Місце Судан, Британський Сомаліленд, Кенія, Еритрея, Італійське Сомалі, Ефіопія Результат Перемога союзників. Втрата італійцями всіх колоній в Східній Африці
І де тут фронт США?
А в Африці там зулуси між собою воювали із інструкторами із різних країн.
Щось на кшталт війни в Кореї або В"єтнамі (до речі США там налажало по повній, ще й хімічна зброя, то зашквар повний, але будівельник каже що нормас).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія???? Румунія-Мармароса. Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла) І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).
Хорошо, я, стиснув зубы, тебе поверю. И даже поблагодарю за разъяснения. Если бы не твоя манера общения, о которой ниже высказался detroytred, я бы сделал это непринужденно и несколько страниц назад