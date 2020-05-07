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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:23
zРадио написав: budivelnik написав:
Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія????
Румунія-Мармароса.
Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина
Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла)
І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).
Хорошо, я, стиснув зубы, тебе поверю. И даже поблагодарю за разъяснения. Если бы не твоя манера общения, о которой ниже высказался detroytred
, я бы сделал это непринужденно и несколько страниц назад
Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.
А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:16
shapo написав:
Самое забавное это то, что лемки
как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.
А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались
Может быть поэтому Петя и взял Софию к себе в проходной список? Мол, лемки за Порошенко. Опыт есть - с крымскими татарами он достаточно грамотно сыграл, "приватизировав" их поддержку (там, конечно, сложнее отношения - он сыграл с ними, они сыграли с ним, но в контексте восприятия публичной поддержки эти детали вторичны)...
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