#<1 ... 6017601860196020 Додано: Чет 07 тра, 2020 22:23 zРадио написав: budivelnik написав: Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія????

Румунія-Мармароса.

Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина

Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла)

І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).

Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.

Повідомлень: 5553 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 23:31 Sommer написав: zРадио написав: Это не Западный, а Средиземноморский ТВД. А так ничего Это не Западный, а Средиземноморский ТВД. А так ничего



(facepalm)

Хотя для кремлеботов нормально, они все поголовно в истории не разбираются. (facepalm)Хотя для кремлеботов нормально, они все поголовно в истории не разбираются.



А ты что, поделил Западный и Восточный фронты как США и СССР по аналогии с Западным и Восточным послевоенными блоками? Вот тебе и facepalm!



Во ВМВ это деление происходило по немецким границам, потому что Германия была инициатором-агрессором, действовавшим по разные стороны от себя.



Так вот, грамотей, посмотри на карту и скажи - Крит и Балканы находятся на Запад от Германии, или на Восток, или где-то еще?..



Ну или просто почитай, что умные люди написали ))



The Western Front was a military theatre of World War II encompassing Denmark, Norway, Luxembourg, Belgium, the Netherlands, the United Kingdom, France, Italy, and Germany.[33] World War II military engagements in Southern Europe and elsewhere are generally considered under separate headings



Для особо одаренных перевожу. Западный фронт ВМВ охватывал Данию, Норвегию, Люксембург, Бельгию, Нидерланды, Соединенное Королевство, Францию, Италию и Германию. События ВМВ в Южной Европе и других местах, как правило, рассматриваются в качестве отдельных направлений.



