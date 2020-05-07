RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6017601860196020
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія????
Румунія-Мармароса.
Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина
Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла)
І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).


Хорошо, я, стиснув зубы, тебе поверю. И даже поблагодарю за разъяснения. Если бы не твоя манера общения, о которой ниже высказался detroytred, я бы сделал это непринужденно и несколько страниц назад


Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.
А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:16

  shapo написав:Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.
А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались


Может быть поэтому Петя и взял Софию к себе в проходной список? Мол, лемки за Порошенко. Опыт есть - с крымскими татарами он достаточно грамотно сыграл, "приватизировав" их поддержку (там, конечно, сложнее отношения - он сыграл с ними, они сыграли с ним, но в контексте восприятия публичной поддержки эти детали вторичны)...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:31

  Sommer написав:
  zРадио написав:Это не Западный, а Средиземноморский ТВД. А так ничего


(facepalm)
Хотя для кремлеботов нормально, они все поголовно в истории не разбираются.


А ты что, поделил Западный и Восточный фронты как США и СССР по аналогии с Западным и Восточным послевоенными блоками? :mrgreen: Вот тебе и facepalm!

Во ВМВ это деление происходило по немецким границам, потому что Германия была инициатором-агрессором, действовавшим по разные стороны от себя.

Так вот, грамотей, посмотри на карту и скажи - Крит и Балканы находятся на Запад от Германии, или на Восток, или где-то еще?..

Ну или просто почитай, что умные люди написали ))

The Western Front was a military theatre of World War II encompassing Denmark, Norway, Luxembourg, Belgium, the Netherlands, the United Kingdom, France, Italy, and Germany.[33] World War II military engagements in Southern Europe and elsewhere are generally considered under separate headings

Для особо одаренных перевожу. Западный фронт ВМВ охватывал Данию, Норвегию, Люксембург, Бельгию, Нидерланды, Соединенное Королевство, Францию, Италию и Германию. События ВМВ в Южной Европе и других местах, как правило, рассматриваются в качестве отдельных направлений.

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_F ... rld_War_II)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:58

  zРадио написав:
  shapo написав:Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.
А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались


Может быть поэтому Петя и взял Софию к себе в проходной список?


Нет, т. к. объединение которое представляет Федина это чисто галицкий, а не лемкивский проект. Лемки не участвовали в бандеровском движении ни в Польше во время ВМВ, ни потом в УССР куда их вывезли.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:30

  shapo написав:Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.

Открою вам тайну. До некоторого момента все украинцы называли себя русинами, пока нынешние россияне еще были московитами. Позже, когда украденное название Россия полностью заменило Московию, русины медленно перешли на свое второе название - украинцы. При этом, все население Западной Украины дольше всего были русинами. Также московиты предприняли попытку назвать порабощенных русинов малороссами (примеряя на себя название – великороссы). Но попытка была неудачной.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:30

Ітогі подвєдьом. 2020-05-07

Ітогі подвєдьом. 2020-05-07

1) Зеленский дал Саакашвили руководящую должность в Исполнительном комитете реформ
Таки протащили Карлсона

2) Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка 250 миллионов долларов в пользу Суркисов

Госисполнитель требует от ПриватБанка 7 млрд для Суркисов. Что говорят в Минюсте
Но эти деньги были конвертированы в капитал Привата при национализации по причине связанности Суркисов с инсайдерами банка (процедура bail-in).

3) "Ихтамнет": штаб ООС показал, как российские снайперы убивают украинских воинов на Донбассе (видео)

Путин приказал военным скрывать в соцсетях принадлежность к Вооруженным силам России
Российские военные также не смогут общаться со СМИ.

А потом на этом форуме будут продолжать доказывать, что российских войск в Украине нет

4) Глава МИД Польши подтвердил необходимость сохранения санкций Евросоюза против России

5) Беларусь выгнала российских пропагандистов после сюжета об эпидемии в стране

6) Главреда Слідство.Інфо вызывают в полицию из-за вопросов Дубинскому
Депутат от Слуги народа воспринял информационный запрос от журналистов как слежку и обратился в полицию

Вот такой честный, в прошлом, журналист. И открытый для диалога депутат
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 31.08.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:22

  pesikot написав:2) Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка 250 миллионов долларов в пользу Суркисов

Госисполнитель требует от ПриватБанка 7 млрд для Суркисов. Что говорят в Минюсте

Но эти деньги были конвертированы в капитал Привата при национализации по причине связанности Суркисов с инсайдерами банка (процедура bail-in).

На Суркисов деньги найдут, а деньги для врачей - порохатый популизм.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6017601860196020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18769)
08.05.2020 08:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.