Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Гуцули - Україна(Івано-Франківська область(Галичина) , Чернівецька область(Буковина) , Закарпатська область ???(навіть не знаю Трансільванія???? Румунія-Мармароса. Бойки - Україна (Галичина+Закарпаття) +Словаччина Лемки -Україна(Галичина+Закарпаття)+Словаччина+Польща(+східна Польща,після переселення під час операції Вісла) І всі бойки+лемки+гуцули=етноси з яких складається народність(народ( українці).
Хорошо, я, стиснув зубы, тебе поверю. И даже поблагодарю за разъяснения. Если бы не твоя манера общения, о которой ниже высказался detroytred, я бы сделал это непринужденно и несколько страниц назад
Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками. А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались
shapo написав:Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками. А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались
Может быть поэтому Петя и взял Софию к себе в проходной список? Мол, лемки за Порошенко. Опыт есть - с крымскими татарами он достаточно грамотно сыграл, "приватизировав" их поддержку (там, конечно, сложнее отношения - он сыграл с ними, они сыграли с ним, но в контексте восприятия публичной поддержки эти детали вторичны)...
zРадио написав:Это не Западный, а Средиземноморский ТВД. А так ничего
(facepalm) Хотя для кремлеботов нормально, они все поголовно в истории не разбираются.
А ты что, поделил Западный и Восточный фронты как США и СССР по аналогии с Западным и Восточным послевоенными блоками? Вот тебе и facepalm!
Во ВМВ это деление происходило по немецким границам, потому что Германия была инициатором-агрессором, действовавшим по разные стороны от себя.
Так вот, грамотей, посмотри на карту и скажи - Крит и Балканы находятся на Запад от Германии, или на Восток, или где-то еще?..
Ну или просто почитай, что умные люди написали ))
The Western Front was a military theatre of World War II encompassing Denmark, Norway, Luxembourg, Belgium, the Netherlands, the United Kingdom, France, Italy, and Germany.[33] World War II military engagements in Southern Europe and elsewhere are generally considered under separate headings
Для особо одаренных перевожу. Западный фронт ВМВ охватывал Данию, Норвегию, Люксембург, Бельгию, Нидерланды, Соединенное Королевство, Францию, Италию и Германию. События ВМВ в Южной Европе и других местах, как правило, рассматриваются в качестве отдельных направлений.
shapo написав:Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками. А украинцами или русскими им предложили записаться в 1945-46г когда в результате операции Висла их вывезли из восточной Польши. Те, кто упирался, уехали на новые земли на Шленск и там ассимилировались
Может быть поэтому Петя и взял Софию к себе в проходной список?
Нет, т. к. объединение которое представляет Федина это чисто галицкий, а не лемкивский проект. Лемки не участвовали в бандеровском движении ни в Польше во время ВМВ, ни потом в УССР куда их вывезли.
shapo написав:Самое забавное это то, что лемки как и поляки где они жили никогда не называли себя украинцами, только русинами или руснаками.
Открою вам тайну. До некоторого момента все украинцы называли себя русинами, пока нынешние россияне еще были московитами. Позже, когда украденное название Россия полностью заменило Московию, русины медленно перешли на свое второе название - украинцы. При этом, все население Западной Украины дольше всего были русинами. Также московиты предприняли попытку назвать порабощенных русинов малороссами (примеряя на себя название – великороссы). Но попытка была неудачной.