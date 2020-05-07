Додано: Чет 07 тра, 2020 23:31

Sommer написав: zРадио написав: Это не Западный, а Средиземноморский ТВД. А так ничего Это не Западный, а Средиземноморский ТВД. А так ничего



(facepalm)

Хотя для кремлеботов нормально, они все поголовно в истории не разбираются. (facepalm)Хотя для кремлеботов нормально, они все поголовно в истории не разбираются.

А ты что, поделил Западный и Восточный фронты как США и СССР по аналогии с Западным и Восточным послевоенными блоками?Вот тебе и facepalm!Во ВМВ это деление происходило по немецким границам, потому что Германия была инициатором-агрессором, действовавшим по разные стороны от себя.Так вот, грамотей, посмотри на карту и скажи - Крит и Балканы находятся на Запад от Германии, или на Восток, или где-то еще?..Ну или просто почитай, что умные люди написали ))Для особо одаренных перевожу.