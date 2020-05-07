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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6018601960206021 Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:09 Schmit написав: shapo написав: Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами

Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам. Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам.

Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.

Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.

Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3360 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:21 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами

Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам. Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам.

Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.

Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.

Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи



ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там. ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там. wild.tomcat Повідомлень: 825 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:28 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами

Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам. Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам.

Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.

Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.

Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи

Не фантазируйте. Смотрите оригинальные древние карты.





А вот и карта, сделана по заказу московитов 1720 года. И, о чудо, даже там есть Украина. Придумать малороссии/великороссии еще не успели.

Не фантазируйте. Смотрите оригинальные древние карты.А вот и карта, сделана по заказу московитов 1720 года. И, о чудо, даже там есть Украина. Придумать малороссии/великороссии еще не успели. Schmit

Повідомлень: 1215 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6018601960206021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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