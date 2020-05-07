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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:09
Schmit написав: shapo написав:
Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами
Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам.
Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.
Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.
Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи
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shapo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:21
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами
Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам.
Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.
Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.
Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи
ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:28
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Нет, в левобережной Украине жили как раз малороссы которые никогда не называли себя русинами
Во времена Московии (до Петра І) не было ни русских, ни великороссов, ни, соответственно, малороссов. Пока население правобережной Украины еще называли себя русинами, на левобережной - уже украинцами. Позже население левобережной Украины захватчики назначили малороссами. Все это видно по древним картам, атласам и прочим оригинальным (не подделаным) документам.
Малороссия это Метрополия как Малая Греция, в этом названии ничего уничижительного нет.
Сказки о украинцах и Украине это из новой истории. Реально в начале 20века этот термин приписывали Грушевскому.
Есть статья Шульгина "Украинцы или малороссы" времен слома Российской империи
Не фантазируйте. Смотрите оригинальные древние карты.
А вот и карта, сделана по заказу московитов 1720 года. И, о чудо, даже там есть Украина. Придумать малороссии/великороссии еще не успели.
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Schmit
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:08
wild.tomcat написав:
ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.
Кому что , а вшивому баня.
Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:30
shapo написав: wild.tomcat написав:
ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.
Кому что , а вшивому баня.
Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?
В жидів були ж не тільки позитивні персонажі
Вічний Жид - це також біблейний персонаж..
Але не це головне
Ти чомусь заперечуєш право українців на власну історію і варіанти розвитку і постійно пробуєш втиснути ізраїль з євреями.
Якщо ти в Україні - живи як українець
Якщо ж ти хочеш жити як жид ? - то навіщо мучитись тут - їдь туди ,вдягай меймурку?
Як би тобі не хотілось , але єврейські правила не будуть панувати в Україні по тійц простій причині ,що 200 000 осіб не в стані навязати своє бачення 40000000 (навіть якщо в Україні Президент- вихрещений єврей)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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