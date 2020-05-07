Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:48

Schmit написав: Не фантазируйте. Смотрите оригинальные древние карты.





А вот и карта, сделана по заказу московитов 1720 года. И, о чудо, даже там есть Украина. Придумать малороссии/великороссии еще не успели.

Не фантазируйте. Смотрите оригинальные древние карты.А вот и карта, сделана по заказу московитов 1720 года. И, о чудо, даже там есть Украина. Придумать малороссии/великороссии еще не успели.

1) Автору неплохо представится и рассказать где хранятся приведенные им карты и как профессиональные историки к ним относятся2) В последнем ролике автор откровенно врет говоря что Петр1-й в 1711г жил в европе хотя с весны до лета он был в Прутском походе3) Где упоминание о украинцах и почему на польских картах ukrania или ucrania написаны то ли на испанском, то ли на бакском?