Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) Автору неплохо представится и рассказать где хранятся приведенные им карты и как профессиональные историки к ним относятся
Профессиональные историки давно в курсе, а "профессиональные" историки на раиссе конечно же в шоке.
shapo написав:2) В последнем ролике автор откровенно врет говоря что Петр1-й в 1711г жил в европе хотя с весны до лета он был в Прутском походе
Возможно, но отношения к содержанию это не имеет.
shapo написав:3) Где упоминание о украинцах и почему на польских картах ukrania или ucrania написаны то ли на испанском, то ли на бакском?
Какая разница, на каком языке? Ukrania - Ukraina по обе стороны Днепра, Русь на месте Западной Украины и Московия с Тартарией на месте нынешней РФ. Вот и вся суть. Таких документов десятки, если не сотни и они перечеркивают всю брехливую историю роисси.
Hotab написав:Упоротость Шапо зашкаливает. Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))).
Та взагалі дивно, яке діло якомусь єврею старікашці до того, що мокшани вкрали назву в русів, себто українців. В нього на цьому "бізнес", чи що? Може він синок ідеєйних комісарів, з маузерами і в кожанках і надрачує на "старі добрі часи". Чи ще той персонаж з пісні:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 тра, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття. 2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.
P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана. Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних.
1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття. 2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.
P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана. Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних.
Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с попытками антисемитских оскорблений и претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков". Скучно, господа "патриоты", что-Н будь новенькое пора выдавать
wild.tomcat написав:ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.
Кому что , а вшивому баня. Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?
Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.
wild.tomcat написав:ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.
Кому что , а вшивому баня. Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?
Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.
И где та империя и те Романовы? За Адольфом Алоизовичем не скучаешь? Он последовательнее был
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 08 тра, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.
Кому что , а вшивому баня. Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?
Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.
И где та империя и те Романовы? За Адольфом Алоизовичем не скучаешь? Он последовательнее был[/quote]
Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная.