Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6020602160226023> Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:45 shapo написав: 1) Автору неплохо представится и рассказать где хранятся приведенные им карты и как профессиональные историки к ним относятся

1) Автору неплохо представится и рассказать где хранятся приведенные им карты и как профессиональные историки к ним относятся

Профессиональные историки давно в курсе, а "профессиональные" историки на раиссе конечно же в шоке.

shapo написав: 2) В последнем ролике автор откровенно врет говоря что Петр1-й в 1711г жил в европе хотя с весны до лета он был в Прутском походе 2) В последнем ролике автор откровенно врет говоря что Петр1-й в 1711г жил в европе хотя с весны до лета он был в Прутском походе

Возможно, но отношения к содержанию это не имеет.

shapo написав: 3) Где упоминание о украинцах и почему на польских картах ukrania или ucrania написаны то ли на испанском, то ли на бакском? 3) Где упоминание о украинцах и почему на польских картах ukrania или ucrania написаны то ли на испанском, то ли на бакском?

Какая разница, на каком языке? Ukrania - Ukraina по обе стороны Днепра, Русь на месте Западной Украины и Московия с Тартарией на месте нынешней РФ. Вот и вся суть.

Таких документов десятки, если не сотни и они перечеркивают всю брехливую историю роисси. Профессиональные историки давно в курсе, а "профессиональные" историки на раиссе конечно же в шоке.Возможно, но отношения к содержанию это не имеет.Какая разница, на каком языке? Ukrania - Ukraina по обе стороны Днепра, Русь на месте Западной Украины и Московия с Тартарией на месте нынешней РФ. Вот и вся суть.Таких документов десятки, если не сотни и они перечеркивают всю брехливую историю роисси. Schmit

Повідомлень: 1217 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:49 Hotab написав: Упоротость Шапо зашкаливает.

Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))). Упоротость Шапо зашкаливает.Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))).

Та взагалі дивно, яке діло якомусь єврею старікашці до того, що мокшани вкрали назву в русів, себто українців. В нього на цьому "бізнес", чи що?

Може він синок ідеєйних комісарів, з маузерами і в кожанках і надрачує на "старі добрі часи".

Чи ще той персонаж з пісні:

Та взагалі дивно, яке діло якомусь єврею старікашці до того, що мокшани вкрали назву в русів, себто українців. В нього на цьому "бізнес", чи що?Може він синок ідеєйних комісарів, з маузерами і в кожанках і надрачує на "старі добрі часи".Чи ще той персонаж з пісні: Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 тра, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19063 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:54 Hotab написав: Упоротость Шапо зашкаливает.

Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))). Упоротость Шапо зашкаливает.Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))).

Ні, він сумує за радянською ковбасою по 2.20 руб/кг. І робить це безплатно - така в нього віра. На відміну від інших проплачених московських ботів і троллів.

____________



Всіх московитів та їхніх форумних посіпак - з Днем перемоги і пам,яті!

Славно "Дедивоювали!"



Ні, він сумує за радянською ковбасою по 2.20 руб/кг. І робить це безплатно - така в нього віра. На відміну від інших проплачених московських ботів і троллів.____________Всіх московитів та їхніх форумних посіпак - з Днем перемоги і пам,яті!Славно "Дедивоювали!" Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 тра, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21316 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1182 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:55 flyman ,



якомусь єврею старікашці



1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття.

2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.



P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана.

Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних. 1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття.2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана.Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних. Hotab

Повідомлень: 2650 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:21 Hotab написав: flyman ,



якомусь єврею старікашці



1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття.

2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.



P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана.

Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних. 1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття.2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана.Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних.

Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с попытками антисемитских оскорблений и претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".

Скучно, господа "патриоты", что-Н будь новенькое пора выдавать Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с попытками антисемитских оскорблений и претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".Скучно, господа "патриоты", что-Н будь новенькое пора выдавать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3367 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:22 shapo написав: wild.tomcat написав: ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там. ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.



Кому что , а вшивому баня.

Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак? Кому что , а вшивому баня.Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?

Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали. Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали. innamax2008

Повідомлень: 362 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:26 innamax2008 написав: shapo написав: wild.tomcat написав: ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там. ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.



Кому что , а вшивому баня.

Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак? Кому что , а вшивому баня.Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?

Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали. Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.

И где та империя и те Романовы?

За Адольфом Алоизовичем не скучаешь?

Он последовательнее был И где та империя и те Романовы?За Адольфом Алоизовичем не скучаешь?Он последовательнее был Востаннє редагувалось shapo в П'ят 08 тра, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3367 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:30 И где же раисса?

Schmit

Повідомлень: 1217 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:49 shapo написав: shapo написав: wild.tomcat написав: ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там. ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.



Кому что , а вшивому баня.

Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак? Кому что , а вшивому баня.Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?

Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали. Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.

И где та империя и те Романовы?

За Адольфом Алоизовичем не скучаешь?

Он последовательнее был[/quote]



Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная. И где та империя и те Романовы?За Адольфом Алоизовичем не скучаешь?Он последовательнее был[/quote]Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная. innamax2008

Повідомлень: 362 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:03 Сделали деду вывих сознания))))

Банально замолчал. Надеюсь призадумается.

Или попросит свежие методички из запоребрика)). Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 тра, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 2650 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6020602160226023> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостейМодератори: ТупУм