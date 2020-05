Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:49

Hotab написав: Упоротость Шапо зашкаливает.

Та взагалі дивно, яке діло якомусь єврею старікашці до того, що мокшани вкрали назву в русів, себто українців. В нього на цьому "бізнес", чи що?

Може він синок ідеєйних комісарів, з маузерами і в кожанках і надрачує на "старі добрі часи".

Чи ще той персонаж з пісні:

