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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6020602160226023>
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:45

  shapo написав:1) Автору неплохо представится и рассказать где хранятся приведенные им карты и как профессиональные историки к ним относятся

Профессиональные историки давно в курсе, а "профессиональные" историки на раиссе конечно же в шоке.
  shapo написав:2) В последнем ролике автор откровенно врет говоря что Петр1-й в 1711г жил в европе хотя с весны до лета он был в Прутском походе

Возможно, но отношения к содержанию это не имеет.
  shapo написав:3) Где упоминание о украинцах и почему на польских картах ukrania или ucrania написаны то ли на испанском, то ли на бакском?

Какая разница, на каком языке? Ukrania - Ukraina по обе стороны Днепра, Русь на месте Западной Украины и Московия с Тартарией на месте нынешней РФ. Вот и вся суть.
Таких документов десятки, если не сотни и они перечеркивают всю брехливую историю роисси.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:49

  Hotab написав:Упоротость Шапо зашкаливает. :)
Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))).

Та взагалі дивно, яке діло якомусь єврею старікашці до того, що мокшани вкрали назву в русів, себто українців. В нього на цьому "бізнес", чи що?
Може він синок ідеєйних комісарів, з маузерами і в кожанках і надрачує на "старі добрі часи".
Чи ще той персонаж з пісні:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 тра, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:54

  Hotab написав:Упоротость Шапо зашкаливает.
Все, что не укладывается в методички Раша Тудей вызывает непринятие))).

Ні, він сумує за радянською ковбасою по 2.20 руб/кг. І робить це безплатно - така в нього віра. На відміну від інших проплачених московських ботів і троллів.
____________

Всіх московитів та їхніх форумних посіпак - з Днем перемоги і пам,яті!
Славно "Дедивоювали!"

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Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 тра, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:55

flyman ,

якомусь єврею старікашці

1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття.
2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.

P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана.
Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:21

  Hotab написав:flyman ,

якомусь єврею старікашці

1.старий в найгіршому прояві цього слова. Саме закостянілий мозок. Не здатний змінити світосприйняття.
2. Обмежений ресурсами інформації. Ті канали, які ватани вважають "единственна_чесный канал, не то шта ваш примой", вони ніколи не покажуть їм справжньої історії України,в якій місце рассєі одне - брехливий крадівливий щур.

P.S І взагалі, ви уявляєте як такому діду Шапо потрібно перевернути тепер свідомість,якщо він зрозуміє, що у України багатша і старіша історія, ніж у Мордора. Що мордорівська вся вигадана.
Тепер же мусить усвідомлювати,чого хотіли національні борці ще з 17 століття. І Ленін не дарував Україну. Це боляче для ШАПОподібних.

Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с попытками антисемитских оскорблений и претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".
Скучно, господа "патриоты", что-Н будь новенькое пора выдавать
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:22

  shapo написав:
  wild.tomcat написав:ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.


Кому что , а вшивому баня.
Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?

Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:26

  innamax2008 написав:
  shapo написав:
  wild.tomcat написав:ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.


Кому что , а вшивому баня.
Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?

Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.

И где та империя и те Романовы?
За Адольфом Алоизовичем не скучаешь?
Он последовательнее был
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 08 тра, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:30

И где же раисса?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:49

  shapo написав:
  shapo написав:
  wild.tomcat написав:ну якщо ми не українці а малороси, шановний шапо тоді хто - малоєврей чи маложид? подумаєш, придумали якийсь ізраїль в 1947 році, і то ви ж не там.


Кому что , а вшивому баня.
Без того чтобы упомянуть евреев давших все аврамические религии и Израиль упоминавшийся когда твои предки еще на деревьях сидели совсем никак?

Хорошо было в Российской империи конца 19 века. Была черта оседлости и некоторых не пускали в приличные места, это не про украинцев. Кто и где на деревьях сидел не знаю, но в Российской империи Романовых, точно не украинцы. И в гимназии и университеты их тоже не принимали, и это тоже не про украинцев. Думаю, правильно делали.

И где та империя и те Романовы?
За Адольфом Алоизовичем не скучаешь?
Он последовательнее был[/quote]

Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:03

Сделали деду вывих сознания))))
Банально замолчал. Надеюсь призадумается.
Или попросит свежие методички из запоребрика)).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 тра, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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