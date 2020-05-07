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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6020602160226023
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:12

  innamax2008 написав:
Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная.

И где тот СССР?
Там же где Российская империя с Романовыми.
По поводу Украины не переживай, никому уже она не нужна чтобы за неё цепляться.
Еврейская молодёжь уехала и поднимает медицину и it Израиля.
Тут остались пожилые и жулье которому раздолье в этой несостоявшейся стране.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:13

  Hotab написав:Сделали делу вывих сознания))))
Банально замолчал. Надеюсь призадумается.
Или попросит свежие методички из запоребрика)).


По-моему, я просил тебя написать что-то осмысленное по теме, а не очередную ахинею
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:33

shapo , к старости приходит не только маразм, но и потеря зрения? :)
:)
Тебе уже дали достойно инфо и источников. Если мало, то только коронавирус тебе поможет. :)
И да, мне тебя ничуть не жаль. Из-за таких упоротых , опора путена, у нас война.
Hotab
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  #<1 ... 6020602160226023
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