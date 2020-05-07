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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:12
innamax2008 написав:
Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная.
И где тот СССР?
Там же где Российская империя с Романовыми.
По поводу Украины не переживай, никому уже она не нужна чтобы за неё цепляться.
Еврейская молодёжь уехала и поднимает медицину и it Израиля.
Тут остались пожилые и жулье которому раздолье в этой несостоявшейся стране.
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shapo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:13
Hotab написав:
Сделали делу вывих сознания))))
Банально замолчал. Надеюсь призадумается.
Или попросит свежие методички из запоребрика)).
По-моему, я просил тебя написать что-то осмысленное по теме, а не очередную ахинею
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:33
shapo
, к старости приходит не только маразм, но и потеря зрения?
Тебе уже дали достойно инфо и источников. Если мало, то только коронавирус тебе поможет.
И да, мне тебя ничуть не жаль. Из-за таких упоротых , опора путена, у нас война.
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Hotab
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:04
Я пришел к своему директору ансамбля Белицкому, объяснил ему ситуацию, дескать, у меня есть возможность в армии остаться артистом, – вспоминает свое положение Борис Михайлович.
– Вы что, ищете легкий путь? – начал Белицкий. – А кто же будет служить в нашей армии?
– Как артист я принесу гораздо больше пользы армии.
– А Родине, Сичкин, нужны солдаты, а не танцоры.
На этом разговор окончился. Время шло, Вирский меня торопил, а директор не отпускал. Я опять пошел к нему. Какие только доводы я ни приводил, но все безрезультатно. Белицкий упорно стоял на своем. Сколько нелестного услышал я в свой адрес!
Оказалось, что я не патриот, чуть ли не дезертир. Мне казалось, что вот–вот директор обвинит меня в измене.
– Если начнется война, вы, небось, первым в Ташкент удерете. С такими, как вы, Сичкин, я бы в разведку не пошел. Я как коммунист вам скажу: с такими, как вы, коммунизм не построишь, – закончил он тирадой и выставил меня.
Я уже было махнул рукой и собирался извиниться перед Вирским. Но неожиданно выручил случай. Директор Белицкий уехал куда–то на несколько дней, а оставшийся вместо него заместитель без звука меня отпустил. 15 июня 1941 года я впервые надел солдатскую форму. Через шесть дней началась война…
В дни первого военного лета было не до песен и танцев. С первых дней войны, когда немцы приблизились к Киеву, началась эвакуация. Наш ансамбль использовали как обычное воинское подразделение. Мы патрулировали город, несли караульную службу. Последние дни перед сдачей города мы стояли в заслоне на днепровских пристанях, откуда баржами отправляли людей в тыл. Это была адская работа. Десятки тысяч людей рвались уехать, а у пристани
стояли считаные баржи. Отправляли женщин с детьми, больных и раненых, пожилых людей. Остальных сдержать было нелегко, во время погрузки на пристани неожиданно появился мой бывший директор с тринадцатью чемоданами. Увидев меня, он изобразил на лице смешанные чувства. Я так и не понял: то ли он безмерно счастлив нашей встрече, то ли у него расстройство желудка. Директор–патриот протянул мне бумагу, в которой говорилось, что товарищ Белицкий командирован в город Ташкент для организации фронтового ансамбля.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:05
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Schmit
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:08
Просто поражает историческая дремучесть форумчан. Ведь вроде очень неглупые люди здесь собрались. Однако хомо советикус выглядывает очень часто в тех или иных постах. Все мы родом из СССР, и я в том числе. Все, кто учился в советских школах, именно так и воспринимают вновь открывающиеся исторические свидетельства по широкому перечню вопросов и тем.
shapo написав:
Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с … претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".
Если эти знания неизвестные Вам, то почему бы Вам о них не узнать? Потом могли бы подискутировать по сути, со знанием предмета.
Другой форумчанин с удивлением узнает на страницах этого форума о существовании в Европе империй еще в 20-м веке
ЛАД написав:
(кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)
Третий форумчанин воспринимает события Второй мировой войны исключительно как высадку союзников в Нормандии летом 44-го года, и на этом основании делает далеко идущие выводы
andrijk777 написав:
Факти в статті вірні, але однобокі.
Достатньо порівняти скільки Третій Рейх втратив людей/техніки на Західному фронті і скільки на Східному. І все стане на свої місця.
Моя думка така - СРСР ви виграв війну і без ленд-лізу. Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, а СРСР(Сталін) ніколи б не здався.
Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».
Но главное даже не в этом. Факты в процитированной Hotab-ом статье (и во многих других исследованиях) наносят сокрушительный удар по главному постулату путинского победобесия – «Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацистской Германией, а союзники немного помогли, высадившись в Нормандии чуть ли не в конце войны». А ведь этот постулат является чуть ли не единственным государствообразующим стержнем современной России. Убери его, и что останется?
А если еще убрать из сознания думающих людей мифы о трех братских славянских народах (причем пресловутый «русский народ» обязательно старший брат), и том, что Московия – Российская империя – СССР – являются историческими продолжателями Киевской Руси, то о каком «русском мире» вообще можно вести речь?
Вот почему, ИМХО, вопросы истории – Украины ли, ВОв и ВМВ ли, либо еще какие, актуальны как никогда в сложившейся ситуации идеологической борьбы за мозги постсоветских пересичных с путинским совком-2.
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AlexxK
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:54
AlexxK написав: shapo написав:
shapo написав:
Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с … претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".
Если эти знания неизвестные Вам, то почему бы Вам о них не узнать? Потом могли бы подискутировать по сути, со знанием предмета.
Так откуда он может узнать? В советских источниках этого нет. Там Украину и украинцев вместе с мовой придумал австрийский генштаб на пару с члениным (ну или Грушевский).
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